Seguridad del Estado amenaza a joven activista que publicó un dibujo con "Patria y Vida"

La Seguridad del Estado amenazó al joven activista villaclareño, Raux Denis Rodríguez, por haber publicado un dibujo en Facebook que incluía la frase “Patria y Vida”.

EL dibujo del joven representa de modo simple un oficial mambí cubano sosteniendo un cartel de “Patria y Vida”, lema que ya se ha convertido en un símbolo para los que reclaman el fin de la dictadura en Cuba.

Debido a lo anterior, el joven fue citado por la Seguridad del Estado (SE) a la 3ra unidad de Santa Clara este 9 de abril, hecho que denunció desde su perfil de Facebook.

Raíz Denis dijo a Radio Martí que los agentes de la policía política los habían amenazado durante el interrogatorio:

“Amenazaron a mi mamá, a mi novia, a mi familia, a mi hermano que está preso con darle golpes en la prisión y me amenazaron con matarme en la calle impunemente”, denunció el opositor.

Según el joven, la Seguridad lo citó para “asustarlo”, y para proponerle, después de ser intimidado, que trabajara para ellos como delator o “chivato”.

“Querían hacerme firmar un papel a la fuerza y me dijeron que si no lo firmaba me iban a meter preso”, declaró el joven al medio citado anteriormente, y agregó que los gendarmes también lo amenazaron con confiscar su celular si no lo desbloqueaba, aunque Rodríguez se negó a ambas cosas.

El opositor contó cómo después de un tiempo de interrogatorio hizo “ uso del derecho a su silencio”, en rechazo a las amenazas y porque sintió que la conversación no iba a ninguna parte.

Por insignificante que parezca el dibujo publicado en Facebook, no es la primera vez que la Seguridad del Estado reprime sencillas obras de arte con mensajes inspirados en la historia nacional.

La joven historiadora del arte Carolina Barrero, en La Habana, fue amenazada por la policía política por imprimir sobre papel una bella imagen de José Martí cubierto de estrellas, con la que la joven quería homenajear el natalicio del Apóstol el pasado 28 de enero.

Las autoridades abrieron un caso contra la joven por un supuesto delito de “clandestinidad de impresos” contra el desorden público, según indica el artículo 210 del Código Penal Cubano, convirtiendo así una manifestación íntima del arte en delito.