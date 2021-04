Trump llama a Mitch McConnell "tonto hijo de puta" en evento en Mar-a-Lago

El expresidente estadounidense Donald Trump insultó al líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, a quien llamó "tonto hijo de puta".

El sábado por la noche, durante un evento republicano en su club Mar-a-Lago, en Florida, Trump acusó a al senador de no haber hecho lo suficiente para defenderlo durante el juicio político al que fue sometido en febrero.

Ante cientos de participantes en un retiro de donantes del Comité Nacional Republicano, el exmandatario se desvió de su discurso original durante casi 50 minutos, en los cuales volvió a su vieja obsesión de que existió fraude en las elecciones de noviembre, que según él estuvieron "amañadas".

En ese sentido, afirmó que seguía "decepcionado" con el exvicepresidente Mike Pence por no haber hecho más para detener la certificación de los resultados de los comicios.

Trump también arremetió contra el doctor Anthony Fauci, a quien acusó de darle malos consejos durante el enfrentamiento a la pandemia, y dijo que quería obligar a la gente a usar cinco mascarillas.

Además, se burló del epidemiólogo por fallar el primer lanzamiento de la temporada 2020 de las Grandes Ligas en julio pasado, en el juego entre los Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York.

"¿Alguna vez has visto a alguien que esté tan lleno de mierda?" dijo Trump, citado por DOT News.

No es la primera vez que el líder republicano ataca a Mitch McConnell, senador de Kentucky que ha sido reelegido para un séptimo mandato de seis años.

En febrero, Trump lo acusó de no hacer lo que "sea necesario para asegurar un sistema electoral justo y equitativo en el futuro" del país, días después de que McConnell lo culpara por el asalto al Capitolio el 6 de enero.

"Mitch es un hacker político severo, hosco y serio, y si los senadores republicanos se van a quedar con él, no volverán a ganar", dijo entonces.

Otra de los blancos de la ira de Trump este sábado fue la esposa de McConnell, Elaine Chao, a quien criticó por renunciar a su cargo de secretaria de Transporte de Estados Unidos luego de los disturbios del Congreso, convirtiéndose en el primer miembro del gabinete en dejar la Casa Blanca tras esos sucesos.

"Ella sufrió mucho", dijo Trump con ironía.

Según reseñó el portal digital Político, varios líderes republicanos han mostrado su preocupación por los comentarios del expresidente, en un momento en que ha decidido resurgir en el mundo de la política, de cara a los comicios de mitad de periodo, en 2022.

"Cualquier cosa que cause divisiones es motivo de preocupación y no nos ayuda a librar las batallas en Washington y a nivel estatal", expresó el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, en 'State of the Union', de la CNN.

Por su parte Liz Cheney, republicana de Wyoming, dijo a la CBS que Trump en Mar-a-Lago usó "el mismo lenguaje que él sabe que provocó violencia el 6 de enero".

"Como partido, debemos centrarnos en el futuro. Debemos concentrarnos en abrazar la Constitución, no en abrazar la insurrección", agregó.

También el senador John Thune, de Dakota del Sur, subrayó en 'Fox News Sunday' que los republicanos, incluidos Trump y McConnell, deberían estar unidos para "trabajar para derrotar a los demócratas".