Madre de joven atropellado en Orlando por un conductor que se dio a la fuga pide justicia

Vivian Blanco, la madre del joven que desapareció en Orlando y luego murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga, pidió a las autoridades encontrar al culpable y hacer justicia.

“Necesito encontrar justicia para mi hijo. Ya perdí a mi hijo, pero necesito que se le haga justicia”, afirmó la madre a la cadena NBC Miami.

Según la Patrulla de Carreteras de Florida, Mejías fue atropellado el viernes 2 de abril alrededor de las 2:30 a.m. en Orange Avenue y Prince Street cerca de Orlando.

“La persona que golpeó a mi hijo y ni siquiera se detuvo. No hay marcas de deslizamiento, no hay nada. Simplemente siguieron adelante como si mi hijo no fuera nada. La vida de mis hijos vale mucho”, afirmó la mujer entre lágrimas.

Anthony Mejías se trasladaba desde Tallahassee hacia Fort Lauderdale el jueves de la semana antepasada, y cuando el autobús hizo parada en Orlando el joven de 19 años se sentó en un banco de la terminal y se quedó dormido.

Al parecer había perdido su celular y su mochila con su documentación porque cuando fue a abordar el ómnibus nuevamente no pudo hacerlo por falta de documentos.

Las cámaras de vigilancia de la estación lo mostraban sin su equipaje ni su patineta. Blanco dijo a la prensa que el teléfono y la identificación de su hijo también habían desaparecido, y por esa razón no pudo abordar el transporte de conexión que lo llevaría hasta Fort Lauderdale.

El joven salió entonces de la terminal y su madre no supo más de él. Ella afirma que cuando no tuvo más noticias suyas el jueves en la noche, supo que algo andaba mal.

El viernes Blanco se trasladó a Orlando e hizo una emotiva súplica en las redes sociales para que la ayudaran a encontrarlo, todavía ella no sabía lo que había sucedido.

Ella dice que si no fuera por los medios de comunicación que publicaron la historia de su hijo, probablemente nunca se habría enterado de lo que le sucedió a Anthony.

Según el informe de la Policía, un vehículo viajaba hacia el sur por Orange Avenue justo antes de las 2:30 a.m. del viernes cuando chocó a un hombre que caminaba en dirección desconocida.

Ese hombre, posteriormente identificado como Anthony, fue trasladado a un hospital, pero murió 16 horas después.

Hasta ese momento no sabían que se trataba del joven desaparecido, pero su madre lo reconoció en la oficina del forense.

Ahora las autoridades aún están investigando el accidente y buscando al conductor.