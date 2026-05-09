Secretaria de la UJC encumbra Red Juvenil Comunitaria mientras Cuba sigue en caída libre

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Meyvis Estévez, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) a nivel nacional, publicó este viernes en Facebook un encendido elogio a la Red Juvenil Comunitaria, uno de los programas estrella del régimen de Miguel Díaz-Canel, y describió la iniciativa como «una tarea hermosa» y «gigante» capaz de transformar los barrios cubanos.

El entusiasmo «lírico» de Estévez llega en un momento en que Cuba registra un pronóstico de contracción del PIB de -6,5% en 2026 según la CEPAL, apagones de hasta 20 horas diarias y más, y un salario promedio de apenas 16 dólares mensuales, datos que la funcionaria omite con la silenciosa elegancia de la propaganda oficial cubana.

«Hay cosas que no se miden solo con números, informes o metas. Hay cosas que se sienten», escribió Estévez, con su típica prosa «poética» que parece diseñada precisamente para evitar los números, los informes y las metas que describen el desastre económico de la Isla.

La secretaria de la UJC relató que «hace unos días» se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel para evaluar «cómo vamos avanzando en esta primera etapa» de la Red, y rescató una frase presidencial que, en el contexto cubano actual, suena más a confesión que a inspiración: «En todos los lugares hay algo que embellecer, hay alguna institución que mejorar».

Efectivamente. Hay algo que embellecer: casi todo. Y hay instituciones que mejorar: prácticamente todas. Pero la solución que propone el régimen no es reformar el sistema que generó el colapso, sino movilizar brigadas juveniles para pintar escuelas y organizar tardes de juegos.

Lanzada oficialmente el 7 de abril de 2026, la Red Juvenil Comunitaria se estructura en siete proyectos bajo el lema «Innovar, Crear, Liderar» y opera mediante brigadas a nivel de consejo popular, municipio y provincia. Entre sus componentes más reveladores figuran los llamados «avisperos digitales», diseñados para combatir «noticias falsas» en redes sociales y convertir la comunicación juvenil en «un arma para la batalla ideológica». Pintar murales y vigilar el pensamiento ajeno, todo en el mismo paquete.

Estévez, que el 3 de abril ya había encabezado la Parada Juvenil Antiimperialista «Aquí, con Fidel» —una de las tantísimas loas al exdictador— llamando a «resistir, innovar y crear en medio de la adversidad», asegura en su post que «cuando la Red se mueve, todo el barrio se mueve con ella». Lo que no menciona es hacia dónde se mueve la mayoría de los cubanos: hacia la salida.

La población de Cuba cayó a 9.748.007 habitantes, el nivel más bajo desde 1985, tras un saldo migratorio negativo de 251.221 personas solo en 2024. Más de un millón de cubanos abandonaron la isla entre 2021 y 2025, y se estima que el 30% de esos emigrantes tiene entre 15 y 34 años: exactamente el público al que la Red Juvenil Comunitaria pretende «organizar, comprometer y llenar de colores».

El propio Díaz-Canel reconoció el 17 de abril que el éxodo juvenil es «una herida dolorosa», aunque culpó al capitalismo de «comprar» el talento educado gratuitamente en Cuba. La ironía no pasó desapercibida para muchos cubanos que recordaron que su hijastro estudia en una universidad privada en Madrid, lejos de cualquier avispero digital y de cualquier tarde de juegos en el barrio.

En mayo, la Red Juvenil Comunitaria amplió su misión: además de pintar escuelas, sus brigadas comenzaron a distribuir la «Guía Familiar para la Defensa Civil» en los barrios, en el marco de los preparativos militares del régimen. Así que a la lista de tareas «hermosas» hay que añadir una más: preparar a la población para un eventual conflicto armado, con velas incluidas.

Estévez cierra su post con una frase que, leída con atención, resulta involuntariamente honesta: «Porque ustedes, jóvenes, estudiantes, vecinos, amigos, andan inmersos en disímiles batallas. Pero no batallas lejanas ni abstractas: son las que vivimos en nuestros barrios, con los pies sobre la tierra y el corazón en la mano».

Batallas contra el hambre, la oscuridad y la desesperanza, sí. Esas son las batallas reales de los jóvenes cubanos en 2026, y ningún mural de entusiasmo revolucionario las va a resolver.