Raúl Martínez denuncia cancelación abrupta de su programa en Radio Caracol de Miami

El comentarista y político cubanoamericano Raúl Martínez denunció su abrupta suspensión de la emisora Radio Caracol el pasado 7 de abril, después de tres años al aire en el programa "La Hora del Regreso".

Martínez envió este lunes una declaración a CiberCuba acerca de su despido, realizado a través de una llamada telefónica de 45 segundos, según refiere: "No se me permitió siquiera despedirme de la audiencia".

"Dos días antes, los propietarios de la emisora America TeVe Canal 41(America CV Network) habían iniciado la compra de Caracol 1260 AM, un proceso que pudiera durar meses y que está pendiente de aprobación por la Comisión Federal de Comunicaciones [FCC]", explica Martínez.

El comentarista, veterano político de Hialeah y figura relevante del Partido Demócrata en Florida, dijo en la última emisión de "La Hora del Regreso" que no aceptaría una "mordaza" de nadie, "tanto de intereses corruptos como de aquellos contrarios a la libertad de expresión que yo he venido de denunciando frecuentemente en mi programa".

En su espacio radial, Martínez mantenía una línea crítica contra las posturas del Partido Republicano, los políticos locales de Miami y las coberturas periodísticas de America TeVe.

"La Hora del Regreso" era el programa de mayor rating de la emisora Radio Caracol, que trasmite en la frecuencia 1260 de AM en el dial del sur de Florida. Un programa "sin pelos en la lengua" y de marcada línea demócrata.

Martínez anunció que el próximo lanzamiento de otro programa, que llevará por nombre "Sin Mordaza, con Raúl Martínez", y que probablemente transmitirá por alguna plataforma de redes sociales de forma independiente. Más adelante, él mismo ofrecerá los detalles para quienes lo siguen, según indicó en su declaración.

Raúl Martínez fue el primer hispano en llegar a alcalde de Hialeah, en 1981, cargo en el que se mantuvo hasta 2005. Ganó nueve elecciones y figura entre los políticos cubanoamericanos que más tiempo han pasado en un cargo ejecutivo de elección por la vía democrática. Es también conocido por sus relaciones cercanas a la familia Clinton.

Luego de la compra de la emisora, fue suspendido también el pasado miércoles el director de Programación y Contenidos, Roberto Céspedes, quien declinó una petición de CiberCuba para referirse al asunto.

El pasado 5 de abril, Carlos Vasallo, presidente de America CV Network, firmó la compra de Radio Caracol al Grupo PRISA. La adquisición está pendiente de ser aprobada por la FCC, organismo federal encargado de la regulación de las telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, redes inalámbricas, teléfonos, satélite y cable. Bajo America CV Network, Radio Caracol pasará a llamarse America Radio.

America CV Network es la compañía matriz de America TeVe, conocido como Canal 41 de Miami.

Pero dos días después de la transacción, Martínez y Céspedes fueron cesados en sus funciones; los únicos dos cambios realizados en la programación de la emisora.

De inmediato, "La Hora del Regreso" fue reemplazado por dos espacios denominados "Cabalgata informativa" y "Café Caracol", conducidos respectivamente por los periodistas Juan Manuel Cao y Marián de la Fuente, quienes se desempeñan como presentadores de los programas informativos estelares en America TeVe: "A Fondo" y "El Espejo".

También productores de America TeVe se sumaron a la producción de los nuevos programas sustitutos en Radio Caracol.

Justamente en el programa "A Fondo", en la noche del 7 de abril, Vasallo dijo que era un día para celebrar en America TeVe.

"Hemos conseguido modificar la programación de Radio Caracol tomando la decisión desde hoy [7 de abril] en la primera hora de la mañana. Y esa decisión se ha tomado por varias razones, la más importante de todas para servir de una vez y por todas, lo más rápido posible, a toda la gente de esta comunidad., y crear el crossover [integración] entre las dos empresas", declaró Vasallo a Juan Manuel Cao.

El empresario manifestó que debió esperarse "el tiempo prudente" para que la FCC aprobara la venta de Radio Caracol para tener la nueva programación, pero justificó la decisión en el hecho de que "la antena no tiene que ver con la programación y la programación no tiene que depender de ese permiso".

CiberCuba contactó a Miguel Cossío, director ejecutivo de America TeVé, sobre la cancelación de "La Hora del Regreso" y los repentinos cambios de programación ocurridos en Radio Caracol. Cossío dijo que las preguntas debían dirigirse a la compañía Prisa o al director de Radio Caracol.

Luis Gutiérrez, gerente general de Radio Caracol, respondió a CiberCuba que no tenía nada que comentar sobre el asunto.

A continuación, reproducimos la declaración enviada por Raúl Martínez a CiberCuba:

El pasado 7 de abril, después de 3 años al aire en “La Hora del Regreso, y pese a contar con una audiencia amplia y fiel, fui cancelado abruptamente en Caracol 1260 AM a través de una llamada telefónica de 45 segundos. No se me permitió siquiera despedirme de la audiencia. Dos días antes, los propietarios de la emisora America Teve Canal 41( America CV Network) habían iniciado la compra de Caracol 1260 AM, un proceso que pudiera durar meses y que está pendiente de aprobación por la Comisión Federal de Comunicaciones.

Durante mi última emisión al aire, advertí que no aceptaría una mordaza de nadie, tanto de intereses corruptos como de aquellos contrarios a la libertad de expresión que yo he venido de denunciando frecuentemente en mi programa. En los próximos días ofreceré al público más información sobre este asunto, y les anunciaré los detalles sobre cómo y dónde seguirme en mi nuevo programa “Sin Mordaza, con Raúl Martínez”.

Raúl Martínez