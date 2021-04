Empresa eléctrica devuelve dinero a cubano que había denunciado cobro excesivo

La Empresa Eléctrica ha devuelto el dinero de un cobro indebido a un cubano que, desde la ciudad de Manzanillo, denunció en la prensa oficialista que se le había facturado una lectura no real, calculada según el método del promedio.

El pasado 11 de marzo, Carlos Alberto Miranda Pantoja afirmó tener pruebas de que la Empresa Eléctrica le había cobrado un consumo de energía por encima de lo gastado realmente.

El 6 de febrero, contó, cuando le cambiaron el metro contador por uno nuevo, insistió en que quedara registrada la lectura del sustituido, pues era la prueba del consumo entre el 21 de enero (fecha de la última lectura) y ese día. Quedó registrada en un modelo que el empleado llenó, aunque le dijo que se olvidara de eso, pues el consumo iba a ser calculado por el promedio de lo que marcara el nuevo contador entre el 6 y el 20 de febrero, fecha de la próxima lectura.

Cuando el nuevo lector acudió a hacer hizo su lectura, Miranda Pantoja volvió a plantear su inquietud. Y este le dijo que iba a informar a su superior y le daría respuesta. Así fue. Le expuso que no procedía su petición: le cobrarían el mes según el consumo promedio entre el 6 y el 20 de febrero.

La factura le llegó el 2 de marzo. Miranda fue a la UEB Eléctrica y se presentó ante el inspector de mesa, quien confirmó que en casos de cambio de contador se calcula el consumo de 30 días por el promedio a partir de que se instala el nuevo contador.

El afectado escribió entonces a la sección "Acuse de recibo" del diario Juventud Rebelde, donde relató las irregularidades en la actuación de la empresa a partir de la sustitución de su metro contador.

"¿Por qué la empresa, en mi caso, decide calcular mi consumo, cuando en realidad lo conoce con exactitud?", cuestionó el cliente.

"La lectura del 21 de enero fue de 7904 Kwh y el día que cambiaron el contador, 6 de febrero, se habían registrado 8021 Kwh. Ello significa que consumió en ese lapso 117 Kwh. El 20 de febrero, con el nuevo contador, se registró la lectura de 126 Kwh; por lo cual el consumo resultante es 243 Kwh", detalló.

"Estos datos la empresa los conoce, pero me aplican un procedimiento que en realidad es útil cuando no se conoce el consumo del cliente. Por eso promediaron el consumo del período de tiempo con el nuevo contador (126 Kwh dividido entre 14 días, lo que arrojó el resultado de 9Kwh/día y lo multiplicaron por los 30 días correspondientes al mes. Y me pasaron una factura que estimó mi consumo en 270 Kwh: 27 más de lo que en realidad se gastó en mi hogar", precisó.

"¿Es justo que a todos se aplique similar procedimiento? ¿Realmente en mi caso hay que aplicarlo? ¿Por qué me obligan a pagar por una cantidad de electricidad que no he consumido? Espero respuesta de las instancias superiores de la empresa de electricidad", concluyó.

Geider Mompié Rodríguez, director general de la Empresa Eléctrica Granma, explica ahora, también en Juventud Rebelde, que en la lectura, el 21 de cada mes, el empleado detectó que ese contador estaba colgando. Y así lo informó, acorde con lo estipulado en el Manual de Procedimiento, lo cual fue controlado en la Oficina Comercial.

El 25 de noviembre el inspector visitó al cliente, llevando consigo el informe del lector. Intentó fijar el contador, que colgaba, pero quedó inclinado hacia adelante, pues la acometida que lo alimenta de la red secundaria era muy corta y no permitía la correcta fijación. Luego confeccionó el Modelo de Conexión y Reconexión (H-65) para el cambio de contador, por tener la relojería caída a pesar de que se podía realizar la lectura.

En marzo de 2021, cuando el cliente recibió el aviso de consumo del período entre 21 de enero y 21 de febrero de 2021, fue a la oficina comercial inconforme con el monto. El inspector de mesa le explicó el procedimiento establecido cuando se cambia un contador defectuoso. El cliente no estuvo de acuerdo con el cobro realizado y planteó cómo debía haberse efectuado.

Las autoridades dicen ahora que el inspector no profundizó en la respuesta y debió considerar el concepto por el cual se cambió el contador, pues "siempre se pudo obtener la lectura correcta", a pesar de tener la relojería caída.

Teniendo en cuenta lo particular del caso, el funcionario precisa que se le devolvió a Carlos el monto correspondiente a los 27 Kwh facturados por encima de su consumo real. Además, se le realizó una rehabilitación del servicio eléctrico, con una nueva instalación del contador en el exterior de la vivienda, entre otros trabajos.

Desde el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor la llamada 'Tarea Ordenamiento' -la cual elevó notablemente los precios de servicios básicos en el país, como el de la electricidad-, varios cubanos han compartido en redes sociales las facturas que les han llegado, algunas de las cuales superan los mil y dos mil pesos.