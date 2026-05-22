¿Nadie va obligado? Así se organiza la UNE en La Habana para la Tribuna por Raúl Castro

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Un documento interno filtrado de la Empresa Eléctrica de La Habana revela cómo el régimen cubano organiza desde arriba la supuesta respuesta «espontánea» de los trabajadores ante la acusación penal federal contra Raúl Castro.

El periodista Mario J. Pentón, publicó un documento filtrado que muestra cuotas de personas a movilizar por cada unidad de la UNE, transporte desde las 5:00 am, colores de ropa reglamentarios y responsabilidad personal de los directores sobre la asistencia de sus subordinados.

«Todo tan espontáneo que hasta la cuenta de los carneros llevan, además les dicen cómo deben vestirse», señaló el reportero.

El texto, identificado como «Indicación No. 10» y firmado por el licenciado Yusmel Gómez Ramírez, Director General de la Empresa Eléctrica de La Habana, con sello oficial de la UNE (Unión Eléctrica de Cuba), fue fechado este 21 de mayo de 2026.

Su propósito declarado es «garantizar la participación, organización y disciplina de los trabajadores en el acto de reafirmación revolucionaria y de apoyo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución cubana».

El acto fue convocado para las 7:00 am de este viernes en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero.

Documento filtrado. Mario J Pentón

El punto de concentración quedó fijado en el Parque de Línea y L, donde se entregaría merienda a cada participante. Dos ómnibus saldrían a las 5:00 am para los trabajadores que residen en las cercanías de la empresa.

Sobre la vestimenta, el documento es explícito: «Se deben respetar los códigos de vestimenta establecidos en la empresa, evitando el uso de ropa inapropiada y/o con propaganda no adecuada, y se utilizarán preferiblemente los colores azul, blanco y rojo». Los linieros debían asistir de completo uniforme.

Documento filtrado. Mario J Pentón

Un anexo lista 41 unidades empresariales con cuotas individuales de participación, que van desde tres trabajadores en el caso de Cuadros y el Grupo Energético hasta 100 en las UEB Plaza y Playa. El total a movilizar suma 971 trabajadores.

La indicación también establece que «durante la jornada del viernes, solo laborarán los trabajadores en régimen de 24 horas y la Guardia Eléctrica», lo que implica la suspensión de la jornada ordinaria para el resto de la plantilla.

El acto responde a la acusación penal federal presentada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

El régimen convocó la Tribuna Antiimperialista para defender a Raúl Castro y calificó los cargos de «engaño» y «canallada». Este viernes, el Consejo de Estado y el Parlamento cubano salieron en su defensa con declaraciones oficiales.

No es la primera vez que la UNE moviliza a sus empleados con fines políticos. En octubre de 2025, la empresa sacó a sus trabajadores a desfilar en apoyo a Nicolás Maduro mientras el país sufría apagones de hasta veinte horas diarias.

El Primero de Mayo de 2026, el acto central también se trasladó a la Tribuna Antiimperialista, donde Raúl Castro presidió el acto en su primera aparición pública en varios meses.

El documento filtrado cuantifica con precisión inusual la mecánica de estas movilizaciones y deja en evidencia que la «reafirmación revolucionaria» no surge del pueblo, sino de una directiva firmada, sellada y distribuida desde la dirección de una empresa estatal.