Seguridad del Estado amenaza a El Funky con aplicarle la Ley de Peligrosidad

El rapero contestatario Eliecer Márquez Duany, conocido artísticamente como El Funky y uno de los cantantes que participa en el tema de Patria y Vida, dijo este martes que la policía política le había abierto un expediente por “peligrosidad” en La Habana tras detenerlo la semana pasada.

“Me hicieron un expediente de control, de seis a nueve meses. Según mi comportamiento, iban a reunirse conmigo una vez a la semana o al mes. No pienso ir”, contó en una entrevista durante el espacio Las Mañanas de CiberCuba.

“Yo les dije que no pertenezco a nada, que ellos mismos se encargaron de botarme de la Agencia Cubana del Rap, de mis centros laborales. No pueden ponerme a mí la peligrosidad como ellos le llaman, que se aplica a quienes no trabajan”, expuso el artista y añadió luego que no había firmado el expediente, pero sí lo hicieron los represores.

Por otra parte, aseguró que Maykel Osorbo, también rapero y activista del Movimiento San Isidro, se encontraba en reposo porque en la golpiza del lunes por presuntos miembros de la Seguridad del Estado le habían dislocado el tabique, por lo cual tenía el rostro hinchado. “El golpe que le dieron fue de alguien totalmente entrenado”, dijo El Funky.

En cuanto a la amenaza de aplicar la “peligrosidad” a El Funky, el abogado cubano Alain Espinosa, residente en Argentina, explicó que en barrios marginados de la isla la herramienta legal tenía un uso amplio. “Sobre todo con chicos que expresaban su rebeldía estando en las calles, con actitudes violentas, pero que realmente no cometían delitos”, señaló.

“Los índices de peligrosidad predelictiva me parecen algo aberrante y además carecen de total fundamento. Uno no puede apresar a una persona por el hecho futuro e incierto de que pueda llegar a delinquir”, dijo.

El abogado, quien trabajó en un bufete del municipio Marianao, en La Habana, destacó la incoherencia y la falta de observancia por parte de las autoridades sobre su propia ley, ya que los mismos procesos fueron aplicados incluso a personas que ya habían delinquido, porque simplemente no querían que estuvieran en las calles.

Asimismo, recomendó al rapero que no firmara ningún documento. “La mitad de las veces, eso que está firmando es una carta de advertencia, que es en lo que finalmente los tribunales terminan fundando esa sanción”, advirtió.

La semana pasada, El Funky denunció que había recibido amenazas por parte de la Seguridad del Estado durante un interrogatorio.

“Uno de los tenientes se puso agresivo y empezó a ofenderse, a decirme que era un contrarrevolucionario como todos los de San Isidro, que teníamos el tiempo contado y que me iba a echar el peligro. Mi respuesta fue que ellos eran los que me habían expulsado de mis dos trabajos, con el argumento evasivo de 'órdenes superiores', y que por tanto yo era un artista independiente que hacía mis canciones y vivía de mi arte y de la colaboración de mis seguidores”, refirió.

“Yo no soy un desocupado, me dedico a crear junto a mis amigos, y con nuestros esfuerzos, y ahora mismo estamos preparando un disco donde reflejamos la realidad de la gente de a pie”, aseveró.