Detenido en Villa Marista Abel Valle "El Jimagua", amigo de El Gato de Cuba

Abel Valle "El Jimagua", amigo del youtuber cubano conocido como El Gato de Cuba, se encuentra detenido en la prisión de Villa Marista sin causa aparente.

Así lo denunció en la red social Facebook la cuenta de El Gato de Cuba, quien también está detenido en esa misma prisión acusado de desacato.

"Acaban de llevarse a Abel Valle Pérez (El Jimagua) para Villa Marista sin causa aparente. Continúa la represión contra los cubanos que solo usan su libertad de expresión. Exigimos la liberación inmediata de Yoandi Montiel Hernández (El Gato) y Abel Valle Pérez (El Jimagua)", dice la denuncia.

Abel Valle había sido anteriormente detenido junto al Gato de Cuba y al padre de este, Lázaro Jesús Montiel de la Rosa, en la Avenida Acosta en el municipio capitalino de 10 de octubre.

Luego "El Jimagua" y el padre de El Gato de Cuba fueron liberados, pero al youtuber cubano lo dejaron retenido en Villa Marista.

Tras su liberación, "El Jimagua" contó en una transmisión a través de Facebook que el lunes temprano los detuvieron "las avispas negras" (tropas de élite de las FAR), los montaron en un vehículo y los llevaron a la estación de la policía de Aguilera (10 de octubre).

Según explicó, los están acusando de "agredir al presidente verbalmente y desacato".

"Yo les dije a ustedes que nosotros no pertenecemos a ningún grupo, no estamos haciendo nada malo, lo de nosotros es hablar por las redes, y cada cual se expresa a su manera. Yo creo que eso no es ningún delito", sostuvo.

Desde el pasado fin de semana el régimen cubano ha arreciado el acoso contra activistas, artistas y opositores en la Isla.

El artista Luis Manuel Otero Alcántara denunció que el gobierno mantiene un cerco de 12 días a su domicilio ubicado en la calle Damas 955 de La Habana.

También se encuentra en arresto domiciliario desde hace cinco días la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández.

Maykel Osorbo, Luz Escobar y José Daniel Ferrer García igualmente amanecieron el domingo con vigilancia policial y con cortes a sus servicios de Internet.

Asimismo, el joven cubano Manuel de La Cruz estuvo más de 12 horas arbitrariamente y se encuentra bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria

"Al parecer se alebrestaron otra vez y quieren acusar a todo el mundo de desacato, igual que hicieron con Denis Solís", denunció la activista y curadora de arte Anamely Ramos.

"Ninguno se manifiesta con la más mínima violencia o grosería. Van a tener de acusar de desacato a medio pueblo, a este paso. Y lo más increíble es que no se dan cuenta de que eso no refuerza su autoridad, más bien la socava. Que ellos sean acusados de desacato a la autoridad, hecha por tierra esa misma autoridad. Se vuelve especialmente no creíble, si es que alguna vez lo fue", agregó.