El Gato de Cuba está preso en Villa Marista acusado de desacato

El youtuber cubano conocido como El Gato de Cuba está detenido en Villa Marista, en La Habana, y lo quieren acusar de desacato, según reveló su madre, María Álvarez, durante una transmisión en directo a través de Facebook.

“Como si hubiese hecho algo grave, solo por decir la verdad”, se quejó Álvarez, quien agradeció el apoyo y preocupación de los seguidores de su hijo y expresó su deseo de que “todos se unan y que acaben de abrir los ojos".

El Gato de Cuba -cuyo nombre real es Yoandi Montiel Hernández- fue detenido de forma arbitraria el lunes junto a su padre, Lázaro Jesús Montiel de la Rosa, y un amigo, Abel Valle Pérez, en la Avenida Acosta en el municipio capitalino de 10 de octubre.

Tanto Montiel de la Rosa como Valle Pérez ya fueron liberados, pero El Gato de Cuba se mantiene retenido en instalaciones de la Seguridad del Estado.

En una transmisión a través de Facebook, Abel Valle Pérez dijo que los están acusando de "agredir al presidente verbalmente y desacato".

En las últimas horas, varios usuarios manifestaron su apoyo al youtuber en redes sociales empleando el hashtag #libertadparaelgato como una forma de presionar al gobierno para su liberación.

A inicios de marzo, la Seguridad del Estado "lo invitó" a que trabajara para ellos, según contó entonces el youtuber.

El pasado 10 de abril, Yoandi Montiel denunció que habían intentado llevárselo a la estación de Policía de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, sin una citación oficial.

“Hoy se me han tirado tres veces aquí en la casa. Primero, un tipo vestido de civil que no se identificó, que dice que era el Jefe de Sector de aquí y me preguntó si yo podía acompañarlo porque el jefe de Aguilera quería hablar conmigo”, contó en una directa en Facebook, en la que precisó que si querían hablar con él que fueran a su casa o que le entregaran una citación oficial.

El Gato de Cuba se muestra muy crítico con el régimen cubano y ha mostrado su apoyo a grupos opositores como la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y el Movimiento San Isidro (MSI). A comienzos de este mes, El Gato de Cuba pidió entre lágrimas a José Daniel Ferrer que abandonara la huelga de hambre.

En una de sus transmisiones en directo más recientes, El Gato de Cuba había dicho que la alta dirigencia del país, y en especial Raúl Castro, ya estaban haciendo maletas para huir de Cuba.