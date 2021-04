"No te burles del pueblo": Cubanos responden a Díaz-Canel tras autorizar la venta de carne de res y leche

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez se refirió en su cuenta de Twitter a las recientes medidas adoptadas por su administración, de autorizar a los campesinos la venta de carne de ganado mayor y menor, así como de leche y sus derivados, para tratar de estimular la producción de alimentos.

Díaz-Canel recordó que solo se permitirá dicha comercialización si los productores cumplen el plan contratado con el Estado y los indicadores de calidad e inocuidad establecidos, y "siempre que se garantice que no haya decrecimiento de la masa ganadera".

El tuit del mandatario ha suscitado numerosas críticas de cubanos que le cuestionan la demora en aplicar dicha medida, la cual llega cuando la agricultura padece una decadencia causada por décadas de malas políticas del Estado, ocupado más en frenar el desarrollo de las fuerzas productivas que en garantizar alimentos a la población.

Otros señalan la incoherencia de obligar a los ganaderos a cumplir primero su plan estatal antes de vender libremente la carne o la leche, algo imposible si en este momento, por los múltiples problemas del sector, casi ninguno puede cumplir dicho plan.

"No te burles miserablemente del pueblo. Si hoy el plan de carne y leche contratado con el Estado no se cumple... ¿Qué excedente de carne y leche van a poder vender entonces los campesinos al pueblo?", comentó el usuario identificado como Taoro.

"El plan no se cumple hoy día y en 62 años nunca se ha cumplido... si venden todo los insumos en dólares en GELMA... ¿Cómo van a poder cumplir los guajiros con el plan estatal? ¡La esencia de una sociedad socialista es precisamente el subsidio social a la actividad macro-económica!", recordó otro internauta.

"Esta gente no tiene rumbo... ni socialistas son. Tienen un capitalismo monopolista de estado donde el obrero vive al vaivén de los decretos del Consejo de Estado", añadió en otro tuit.

"Cuando lo vea lo creo", manifestó una joven con desconfianza. "Y la pones el la MLC, ¿no? El pueblo se muere de hambre, pero eso tú no lo ves", añadió.

Otros aludieron a las absurdas prohibiciones a los ganaderos de matar sus propias reses, y mucho de vender o comprar carne de res en el mercado negro, delitos por los que muchos cubanos fueron a la cárcel.

"Esto me recuerda a la legalización del dólar. ¿Cuánta gente no hay presa por matar una vaca, por comprar carne de res en el mercado informal? ¿A cuántos campesinos no les han decomisado los animales por vender la leche o hacer quesos y han perdido todo? ¡Y jamás pidieron perdón!", subrayó un tuitero.

El martes el gobierno cubano autorizó a los ganaderos la venta liberada de carne y de leche y sus derivados, dos medidas que forman parte de un paquete más amplio destinado a incentivar la producción de alimentos, en medio de un grave desabastecimiento nacional.

De esta forma se cumple un viejo anhelo de los productores agropecuarios cubanos, quienes llevan décadas pidiendo la libre producción y distribución, así como la autonomía para fijar los precios de acuerdo al mercado.

No obstante, la comercialización liberada podrá realizarse solo si los campesinos cumplen los planes de entrega contratados con el Estado.

"Ustedes nos han alertado, nos han inducido a buscar un grupo de transformaciones que ya no podíamos postergar más en el tiempo", dijo Díaz-Canel en un encuentro por videoconferencia con productores y científicos del sector.