Los cuatro migrantes hallados muertos en la selva del Darién en las últimas semanas podrían ser cubanos

Las autoridades panameñas creen que los cuatro migrantes fallecidos en las últimas semanas en la selva del Darién eran cubanos, aunque aún no se han confirmado sus nacionalidades de manera oficial.

Jelisca Rivera, vocera del Ministerio Público panameño reveló a Martí Noticias que la Fiscalía Regional de Darién está a cargo de las investigaciones.

"Me dicen que no se sabe aún la identidad de las personas, se presume que sean cubanos, pero no está confirmado. Están haciendo necropsia a los cadáveres que estaban en estado de descomposición, así que hay que esperar", precisó.

Por su parte Martí Vanesa Calviño, vocera del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), dijo que "en las condiciones en las que ellos viajan, a veces ni documentos traen, entonces se hace difícil confirmar la nacionalidad".

El pasado 11 de abril el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional de Migración informaron de la muerte de cuatro migrantes latinoamericanos (una mujer y tres hombres) quienes presuntamente se ahogaron en el Río Turquesa, ubicado entre las comarcas Wargandí y Emberá, cuando iban hacia Estados Unidos.

Con el paso de los días se han ido revelando datos de al menos dos de los cuatro migrantes muertos en la selva.

Se trata de una madre y su hijo, identificados como Yleana Samon y Alberto Martínez, quienes antes de ir a Panamá se encontraban en Chile, según muestran sus redes sociales.

La cubana Leanet Díaz compartió fotos de ambos en su muro de Facebook.

"Hoy quiero gritar de dolor y compartir la triste noticia de haber perdido dos amores de mi vida. Sí, porque la familia es el primer amor en nuestras vidas. Todos estamos devastados y sin consuelo por esta tragedia tan grande. Que Dios los ilumine y los cubra con su manto misericordioso. Toda la familia los ama y extraña, siempre estarán en nuestros corazones", afirmó.

Por otra parte, el portal digital 14ymedio reportó que Samon y su Martínez salieron de Chile el pasado 15 de marzo junto a otros 18 cubanos, con la idea de llegar a México para después pedir asilo en Estados Unidos.

Fuentes cercanas a las víctimas relataron que durante el trayecto de Perú a Colombia el grupo se separó. La última vez que los vieron fue subiendo a una lancha en dirección a Capurganá, último punto antes de entrar en la selva.

Yleana Samon y Alberto Martínez residían en La Habana, en el barrio de Luyanó, municipio de Diez de Octubre.

En un comunicado emitido, el Servicio Nacional de Migración (SNM) refirió que varios de los migrantes que lograron llegar a ese país mostraron su preocupación por otros que hacía más de diez días habían comenzado la travesía con ellos, pero que no habían llegado a su destino.

Tras el hallazgo de los cuatro cuerpos, el organismo anunció que junto a unidades del Servicio Nacional de Fronteras habían redoblado el patrullaje en diversos sectores de la selva darienita.

"Estos cuatro migrantes habrían tratado de ingresar a territorio panameño a través de la selva darienita, teniendo que enfrentar la condición inhóspita del área, a lo que se suma el cambio de la estación seca a la estación lluviosa, situación que ha producido las primeras precipitaciones, haciendo aún más difíciles las condiciones en esta región selvática", precisó el texto.

"Reiteramos que estas rutas son de alta peligrosidad, con graves riesgos a los que se enfrentarán quienes las utilicen para ingresar a territorio panameño", añadió.