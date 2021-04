Seguridad del Estado presionó a directivos del trabajo de Manuel de la Cruz para sancionarlo, pero no lo hicieron

El maestro cubano Manuel de la Cruz, recientemente expulsado de la escuela donde trabajaba por sus vínculos con el Movimiento San Isidro, reveló en Las Mañanas de CiberCuba que la Seguridad del Estado presionó a los directivos del centro para que lo sancionaran, pero estos no lo hicieron.

El joven, quien combina su labor docente en un preuniversitario con su faceta de payaso, ha sido detenido e interrogado múltiples veces en los últimos días y posiblemente se enfrente a una acusación de desacato.

"Luego de unos días de ese intercambio con la Seguridad del Estado, se me hace una reunión en el centro de trabajo, con la asistencia de varios profesores como testigos, y se me entrega a leer una carta que decía que el comité de expertos del centro había calificado mi labor como no idónea por mi postura política, no alienada a los principios de la Revolución", explicó.

"No obstante, siempre recalco que ellos dijeron expresamente, los jefes, en esa reunión, que recibieron presión de la Seguridad del Estado para imponerme una sanción, pero que mi conducta en la escuela siempre había sido intachable, por lo tanto, no podían sancionarme. No obstante, se me separaba del centro por razones políticas. Así lo dice la carta expresamente", detalló.

De la Cruz trabajaba en el preuniversitario Roberto Santiago Labrada Ávila, situado en el reparto Las Delicias del municipio Cotorro, donde impartía la asignatura de Preparación ciudadana.

"Una asignatura que versa sobre la legalidad, sobre los derechos, paradójicamente", precisó.

El joven reveló que impuso una denuncia por la vía judicial además de llevar su caso a la agencia Cubalex.

"En este preciso momento, yo estoy trabajando en coordinación con varios abogados para tramitar qué es lo que está sucediendo conmigo, porque lo más probable es que la medida cautelar en la que estoy, de reclusión domiciliaria, todo sea un invento, un farol, como decimos los cubanos, para tenerme en casa entre los días del 16 al 19 de abril, que es el congreso del partido", subrayó.

Conocido en el ámbito artístico por su personaje del payaso Desparpajo, De la Cruz fue detenido el pasado 4 de abril por la Seguridad del Estado cuando intentaba hacer su actuación para los niños en la calle, en una fiesta infantil organizada por el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en el barrio de San Isidro, La Habana Vieja.

Fue conducido a la unidad policial de Aguilera, en el municipio 10 de Octubre, donde fue multado con 3.000 pesos por un presunto delito de propagación de epidemia, peso a cumplió todas las medidas sanitarias contra el coronavirus establecidas por las autoridades.

"Creo que he sido el primer payaso con nasobuco", precisó en su muro de Facebook.