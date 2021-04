Detienen a Manuel de la Cruz antes de actuar como el Payaso Desparpajo en fiesta para los niños de San Isidro

El joven Manuel de la Cruz, conocido como el "payaso Desparpajo", fue detenido este lunes por la Seguridad del Estado cubano cuando se disponía a actuar en una actividad para los niños organizada por el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en el barrio San Isidro de La Habana.

Los agentes que lo detuvieron no supieron que el artista llevaba su teléfono encima, por lo que el joven aprovechó para hacer una transmisión en directo por redes sociales desde la estación donde estaba retenido.

En ella afirmó que lo tenían en la estación de Aguilera, en el municipio 10 de Octubre, y pidió a sus seguidores hacer la denuncia.

"Metieron preso a un payaso, denuncien por favor", dijo antes de que los represores se acercaran y le quitaran el móvil.

"¿Qué usted hace con su teléfono?, le preguntaron. "No, no me lo habían quitado", dijo de la Cruz con tono inocente.

"Apague, apague el teléfono", le ordenaron.

Varios activistas denunciaron la detención del joven en la red social Facebook, donde aseguran que el gobierno cubano teme a las sonrisas y por eso la emprende contra Desparpajo.

"Presidencia Cuba #MiguelDiazCanel #SE cuál es el miedo a un payaso? Te duelen las sonrisas? Suelten a Manuel D La Cruz", dijo la activista Camila Remon James.

"Suelten a Manuel D La Cruz o vamos a ir por él!", dijo por su parte el periodista independiente Héctor Valdés Cocho, detenido también en horas de la mañana.

Hasta el momento han sido detenidas seis personas en esta jornada, cuando se celebraría un cumpleaños colectivo en la barriada de San Isidro en La Habana Vieja.

La actividad estaba a punto de iniciar en la casa del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, cuando los agentes de la Seguridad del Estado comenzaron a impedir el paso de los padres y los niños.

Al ver la situación, Otero Alcántara y Desparpajo, que se preparaba para su presentación, colocaron las confituras y los caramelos en bolsas para repartir a los niños.

En ese momento fueron los dos arrestados.

También fueron detenidos en varios puntos de la ciudad Esteban Rodríquez, Héctor Valdés Cocho, María Matienzo y Kirenia Yalit Nuñez, todos activistas, artistas y periodistas independientes.

Además, permanecen sitiados en sus casas Yasser Castellanos, Iliana Hernández, Jorge Luis Capote Arias, Oscar Casanella, Abu Duyanah Tamayo, Camila Acosta, Iris Ruiz y Amaury Pacheco OmniPoeta.