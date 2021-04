El Pentágono confirma que video filtrado de un ovni es auténtico

El Pentágono confirmó este viernes la autenticidad de un video en el que se ve un fenómeno aéreo no identificado (UAP, por sus siglas en inglés), el cual fue grabado por miembros de la Armada de Estados Unidos y posteriormente se filtró a la luz pública.

El video de visión nocturna, en el que aparecen objetos voladores en forma de triángulos o pirámides sobre la cubierta de un buque de guerra, fue difundido en Internet por el documentalista Jeremy Corbell, que lo utilizó en su documental 'Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers'.

"La Marina de Estados Unidos fotografió y filmó ovnis en forma de 'pirámide' y vehículos transmedios avanzados 'esféricos'. Aquí está ese metraje", expresó Corbell en su cuenta de Instagram el pasado 8 de abril.

Más de una semana después el Pentágono reconoció que un destructor de la Armada estadounidense captó las extrañas imágenes que muestran objetos parpadeantes desconocidos.

"Puedo confirmar que las fotos y los vídeos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina", dijo al portal Futurism Sue Gough, portavoz del Departamento de Defensa.

"El UAPTF (Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados) ha incluido estos incidentes en sus investigaciones en curso", añadió Gough.

"Como hemos dicho antes, para mantener la seguridad de las operaciones y para evitar revelar información que pueda ser útil para los adversarios potenciales, el Departamento de Defensa no discute públicamente los detalles de las observaciones o los exámenes de las incursiones reportadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado, incluyendo aquellas incursiones inicialmente designadas como fenómenos aéreos no identificados ", precisó la funcionaria.

Por su parte, a inicios de esta semana el documentalista Corbell dijo a Mystery Wire que el video, que tiene un color verde, fue tomado en julio de 2019 en el despliegue del USS Russell.

"Esto no es algo militar extranjero, ya que estos se comportaban de manera que no esperábamos. Y tenían una forma no aerodinámica. Como pirámides, ¡son pirámides voladoras!", afirmó.

Corbell aseguró que comprobó la autenticidad del material tras obtener información de una sesión de inteligencia del Pentágono, en la que los funcionarios confirmaron que las imágenes las filmó la Marina, sin describir su contenido.

El UAPTF fue creado en 2020 por el Pentágono, para "estandarizar la recopilación y los informes" sobre avistamientos de objetos volantes no identificados (ovnis).

En junio agentes de inteligencia desclasificarán hallazgos de estos fenómenos ante el Congreso de Estados Unidos, según anunció CNN.

El diario The New York Times reveló el 9 de abril que durante la reclusión domiciliaria forzada por la pandemia de coronavirus, se registraron más de 7.200 reportes sobre ovnis en todo el país, unos 1.000 más que el año anterior.

En Nueva York la cifra de supuestos avistamientos fue de alrededor de 300, casi el doble con respecto a 2019.

En abril de 2020 el Pentágono publicó tres videos cortos que mostraban "objetos voladores no identificados", que habían sido grabados en noviembre de 2004 y otros dos en enero de 2015 por la Marina de Estados Unidos, que empleó cámaras infrarrojas.

"A medida que me acercaba … aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundos. Esto fue extremadamente abrupto, como una pelota de ping pong que rebota en una pared. Golpearía e iría para otro lado", dijo a CNN el piloto retirado de la Armada David Fravor.