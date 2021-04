Cuba: Luis Manuel Otero saldrá a reclamar las obras confiscadas por la Seguridad del Estado y exige disculpas de Díaz-Canel

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, anunció en redes sociales que saldrá de su casa y no volverá hasta que sus obras de artes, las cuales fueron confiscadas por la Seguridad del Estado, le sean devueltas.

"El arte no lo rompe nadie. Yo, Luis Manuel Otero Alcántara, artista visual cubano, estoy en prisión domiciliaria en contra de mi voluntad. Voy a salir a las 4 pm y no volveré hasta que no me devuelvan mis obras intactas, incluyendo El garrote vil y una disculpa pública por Díaz-Canel. Un artista no puede realizarse en una dictadura", dijo el artista.

La historiadora de arte y activista Carolina Barrero, quien habló vía telefónica con Otero Alcántara, dijo que este estaba decidido a no permanecer más bajo opresión.

"Luis Manuel está en su casa de la calle Damas, pero sus obras de arte no. La SE ayer se las llevó, las mancilló con sus manos que nada entienden de arte. El garrote vil con que ayer se amordazaba Luis, es la asfixia represiva del régimen hecha forma; su performance un círculo perfecto, un espejo de agua intolerable para quienes se reconocen en su reflejo. Cuando hace unos minutos hablé con Luis, escuché la voz de un hombre determinado a no permanecer más en la opresión, a llegar hasta las últimas consecuencias. Era el tono de la entrega. Si a las cuatro de la tarde no le devuelven sus obras saldrá de Damas 955 rumbo a esa libertad", dijo Barrero.

El artista independiente fue liberado este sábado luego de que la policía lo detuviera violentamente esta mañana en su casa, de donde se llevaron las obras de arte.

En el momento de su detención, el líder del Movimiento San Isidro se encontraba junto a la artista Afrika Reina haciendo el performance El Garrote Vil, en el que el artista performance sentado en un garrote durante ocho horas diarias para protestar por la represión a la que están sometidos los activistas en Cuba.

En estos momentos la casa de Luis Manuel Otero, ubicada en la calle Damas 955, en La Habana Vieja, se encuentra rodeada por agentes de la policía cubana, la cual mantiene un cerco al artista de más de 15 días.

La activista Chabelly Díaz reportó que a otros activistas se les ha impedido llegar a la sede del Movimiento San Isidro, y que ETECSA ha cortado los servicios de Internet.

"Me acabo de comunicar con él ingeniándomelas pues también me cortan la internet. Le rompieron y llevaron sus obras donde deja la piel, eso es algo TERRIBLE su obra es su vida. Él se cansó, saldrá a las 4 de la tarde de su casa a reclamar sus derechos sin intención de volver a casa... Todos debemos apoyarlo en este momento. Sus palabras fueron fuertes para mis oídos, pero él muy seguro: " ya no quiero vivir más si es en una dictadura". No permitamos que se nos lleven a el Luisma ahora, él nos necesita", aseguró Díaz.

Captura de Facebook

La artista cubana Camila Lobón reclamó la devolución de las obras de Otero Alcántara.

"Devuelvan las obras. ¿De verdad, de verdad de verdad, MININT, CI, PCC, Raúl Castro, Díaz-Canel? ¿Robando obras de arte? ¿Más allá de la bárbara ilegalidad del allanamiento, del robo, de la detención arbitraria, del maltrato, ya ustedes están así? ¿Rampantemente robando dibujos a un artista dentro de su propia casa, seeeriooooo?¿Las van a colgar en el Consejo de estado? ¿En el congreso del PCC? Devuelvan las obras, no calienten esto, porque ahora si han entrado en nuestro terreno", indicó.