Represión cultural en Cuba: 17 artistas continúan tras las rejas

La represión contra la libertad de expresión en Cuba continúa afectando de manera directa al sector cultural. Al cierre de este año, 17 artistas permanecen encarcelados en centros penitenciarios del país, mientras otros 10 cumplen condenas sin internamiento o bajo regímenes restrictivos, según denunció el Observatorio de Derechos Culturales.

En una publicación difundida en Facebook, la organización alertó que en total 27 creadores cubanos han sido castigados por el Estado como consecuencia directa de su práctica artística, su participación cívica o su negativa a renunciar a una voz propia, en un contexto donde cualquier expresión crítica al poder convierte automáticamente al ciudadano en enemigo del régimen.

Publicación de Facebook/Observatorio de Derechos Culturales

El Observatorio subrayó que el encarcelamiento de artistas constituye una de las formas más graves y persistentes de la represión en Cuba, particularmente contra jóvenes creadores cuyo desarrollo personal y profesional ha sido truncado por lo que califican como odio político institucionalizado.

Durante el año, la organización documentó y denunció casos de artistas que enfrentan violencia institucional, negligencia médica, aislamiento prolongado, amenazas y castigos arbitrarios dentro del sistema penitenciario cubano, sin garantías judiciales ni respeto a los derechos humanos.

“Estos números no son estadísticas abstractas”, advierte el Observatorio. “Detrás hay cuerpos sometidos a violencia, familias bajo presión constante y obras interrumpidas por el encierro, el miedo o el exilio forzado”.

La denuncia insiste en que la creación artística ha sido criminalizada en Cuba y que el aparato represivo del Estado castiga cualquier manifestación cultural que se aparte del discurso oficial, cerrando espacios al disenso y a la crítica.

El Observatorio de Derechos Culturales reafirmó su compromiso de seguir visibilizando cada caso, documentando cada abuso y preservando la memoria de los artistas que resisten desde la prisión o bajo hostigamiento en libertad limitada.

“La creación no es un delito y la cultura no puede ser encarcelada sin consecuencias”, concluye la organización. “Mientras haya un solo artista cubano castigado por expresarse libremente, nuestro trabajo continuará”.