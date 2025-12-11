Funcionarios de la Embajada de EE.UU. en La Habana se unen al llamado por la libertad de los presos políticos cubanos

Vídeos relacionados:

Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba se sumaron este miércoles al llamado internacional por la libertad de los presos políticos cubanos, en un gesto de solidaridad que coincidió con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

A través de un video publicado en la cuenta oficial @USEmbCuba, los diplomáticos expresaron su respaldo a los cubanos dentro y fuera de la isla que reclaman la liberación inmediata de los prisioneros de conciencia, encarcelados por el régimen por motivos políticos y de expresión.

“Nuestra embajada se une hoy al pedido de los cubanos de a pie y los que se encuentran afuera en el exilio a que se liberen todos los presos políticos injustamente encarcelados. Sepan que nosotros les apoyamos. #Todos #Libertad”, se lee en el mensaje publicado por la sede diplomática estadounidense.

En el video, los funcionarios estadounidenses aparecen sosteniendo veladoras encendidas y fotografías de prisioneros políticos reconocidos, entre ellos los artistas y activistas Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo “Osorbo”, el opositor Félix Navarro y la joven Sissi Abascal, entre otros.

La acción busca honrar a los cubanos encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales y enviar un mensaje de apoyo a sus familias, muchas de las cuales han denunciado el aislamiento, el maltrato y la falta de atención médica a los prisioneros en cárceles del régimen.

La embajada reafirmó la posición de la Administración Trump de mantener su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Cuba y con quienes “luchan por la libertad y la democracia”.

El gesto diplomático fue interpretado como un mensaje claro de solidaridad hacia la sociedad civil cubana, especialmente hacia los activistas perseguidos por el régimen, artistas independientes y periodistas encarcelados tras las protestas del 11J y otras manifestaciones pacíficas.

Mientras tanto, el Gobierno cubano sigue negando la existencia de presos políticos, pese a los más de 1.000 encarcelados identificados por organizaciones como Prisoners Defenders y Justicia 11J.

La represión continúa extendiéndose a activistas, religiosos, periodistas y opositores pacíficos, a quienes el régimen acusa de “mercenarios” o “agentes del imperialismo”.