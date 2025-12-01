Luis Manuel Otero inicia ayuno en prisión

Vídeos relacionados:

El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara inició este lunes 1 de diciembre de 2025 un ayuno voluntario desde la cárcel en Cuba, como protesta por su injusto encarcelamiento y por la grave situación de derechos humanos que vive el país.

Una nota publicada en su perfil de Facebook, firmada por Claudia Genlui y Yanelys Núñez, indica que Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, cumple 38 años este martes 2 de diciembre, pero decidió no recibir visitas familiares como parte de su acto de protesta.

“Este será el quinto cumpleaños consecutivo que pasa en prisión, separado de su familia, de su vida y de su obra. Cinco años en los que el Estado cubano le ha arrebatado tiempo, proyectos, afectos y libertad”, señala el comunicado.

La publicación denuncia que más de 1.700 presos políticos permanecen hoy en cárceles cubanas por exigir derechos y libertades. “Mientras tanto, el país atraviesa la peor crisis económica, social y humanitaria de su historia reciente”, añade el texto.

Entre los casos más graves mencionan al preso político Yosvany Rosell García Caso, quien lleva más de 40 días en huelga de hambre.

Aunque Otero Alcántara habló de “ayuno”, el comunicado aclara que en el contexto carcelario cubano ese término suele usarse para evitar represalias y puede referirse a una protesta extrema.

El ayuno implica dejar de comer parcialmente, mientras que la huelga de hambre es una abstención total de alimentos y líquidos, con riesgo para la vida.

El rapero y también preso político Maykel “Osorbo” Castillo envió una carta desde la prisión 5 y Medio, compartida por El Funky en Facebook, en la que reafirma su compromiso con la libertad.

“Ojalá nadie nunca se viera obligado a decidir entre la vida y la libertad. Ojalá tuviéramos de nuevo el país en nuestras manos”, escribió El Funky en la presentación de las palabras de su amigo desde la cárcel.