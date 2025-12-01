Luis Manuel Otero inicia ayuno en prisión

Vídeos relacionados:
El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara inició este lunes 1 de diciembre de 2025 un ayuno voluntario desde la cárcel en Cuba, como protesta por su injusto encarcelamiento y por la grave situación de derechos humanos que vive el país.
Una nota publicada en su perfil de Facebook, firmada por Claudia Genlui y Yanelys Núñez, indica que Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, cumple 38 años este martes 2 de diciembre, pero decidió no recibir visitas familiares como parte de su acto de protesta.
“Este será el quinto cumpleaños consecutivo que pasa en prisión, separado de su familia, de su vida y de su obra. Cinco años en los que el Estado cubano le ha arrebatado tiempo, proyectos, afectos y libertad”, señala el comunicado.
La publicación denuncia que más de 1.700 presos políticos permanecen hoy en cárceles cubanas por exigir derechos y libertades. “Mientras tanto, el país atraviesa la peor crisis económica, social y humanitaria de su historia reciente”, añade el texto.
Entre los casos más graves mencionan al preso político Yosvany Rosell García Caso, quien lleva más de 40 días en huelga de hambre.
Aunque Otero Alcántara habló de “ayuno”, el comunicado aclara que en el contexto carcelario cubano ese término suele usarse para evitar represalias y puede referirse a una protesta extrema.
El ayuno implica dejar de comer parcialmente, mientras que la huelga de hambre es una abstención total de alimentos y líquidos, con riesgo para la vida.
El rapero y también preso político Maykel “Osorbo” Castillo envió una carta desde la prisión 5 y Medio, compartida por El Funky en Facebook, en la que reafirma su compromiso con la libertad.
“Ojalá nadie nunca se viera obligado a decidir entre la vida y la libertad. Ojalá tuviéramos de nuevo el país en nuestras manos”, escribió El Funky en la presentación de las palabras de su amigo desde la cárcel.
Preguntas frecuentes sobre Luis Manuel Otero Alcántara y la situación de los presos políticos en Cuba
¿Por qué Luis Manuel Otero Alcántara está en prisión?
Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado a cinco años de prisión por los supuestos delitos de "ultraje a los símbolos patrios", "desacato" y "desórdenes públicos". Su encarcelamiento es considerado arbitrario y una represalia por su activismo en defensa de la libertad de expresión en Cuba.
¿Qué es el Movimiento San Isidro y cuál es su importancia?
El Movimiento San Isidro (MSI) es un colectivo de artistas y activistas cubanos fundado por Luis Manuel Otero Alcántara en 2018. Es conocido por desafiar abiertamente la censura y la represión estatal en Cuba. Sus actividades incluyen performances, exposiciones y debates, y han sido duramente reprimidas por el régimen cubano, convirtiéndose en un símbolo de resistencia cultural y política.
¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Cuba?
Más de 1.700 presos políticos permanecen en cárceles cubanas por exigir derechos y libertades. La situación es grave, con denuncias de condiciones inhumanas, falta de atención médica y represalias extremas como el aislamiento y la violencia física. Organizaciones internacionales exigen su liberación inmediata y denuncian el uso del sistema penitenciario como herramienta de castigo político.
¿Qué acciones ha tomado Luis Manuel Otero Alcántara en protesta por su encarcelamiento?
Luis Manuel Otero Alcántara ha iniciado un ayuno voluntario desde la prisión como protesta por su injusto encarcelamiento y la situación de derechos humanos en Cuba. Este es su quinto cumpleaños consecutivo en prisión, lo que simboliza los años que el Estado cubano le ha arrebatado de su vida y obra.
