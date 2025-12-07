Régimen cubano libera a Aniette González, la activista que fue encarcelada por posar con la bandera nacional

Vídeos relacionados:

La activista cubana Aniette González García, símbolo de la iniciativa ciudadana #LaBanderaEsDeTodos, recuperó este sábado la libertad después de cumplir una condena de tres años de prisión por el presunto delito de “ultraje a los símbolos patrios”.

Su único “crimen” fue fotografiarse con la bandera cubana, gesto que el régimen interpretó como una ofensa, pero que para muchos cubanos representó un acto de amor y dignidad hacia su patria.

Aniette fue detenida el 23 de marzo de 2023 en Camagüey, luego de publicar en sus redes sociales unas imágenes donde posaba envuelta en la bandera nacional. Aquel gesto, parte de un reto pacífico lanzado por el Movimiento San Isidro para reivindicar la bandera como símbolo de todos los cubanos, fue castigado con violencia institucional.

Durante meses, su familia denunció su detención arbitraria y el hostigamiento al que fue sometida en la prisión de Villa María Luisa, centro de operaciones de la Seguridad del Estado en Camagüey.

En febrero de 2024, un tribunal municipal la sentenció a tres años de cárcel. La apelación fue rechazada en abril de ese mismo año. Su hija, Aniette Ginestá, expresó en redes sociales la indignación de toda una familia: “¿Por pensar diferente? ¿Por una foto? ¿Por una bandera?”, cuestionó.

Una mujer libre, pero marcada por la injusticia

Tras cumplir su condena, Aniette vuelve a caminar libre, aunque la libertad en Cuba, bajo un régimen que castiga las ideas, sigue siendo relativa. Su caso ilustra cómo el aparato judicial del régimen comunista convierte el amor a la patria en delito, cuando ese amor no se expresa bajo los cánones del poder.

Lo más leído hoy:

Durante su reclusión, organizaciones feministas, artistas y activistas dentro y fuera de Cuba exigieron su liberación inmediata.

La revista Alas Tensas denunció que su condena fue una represalia política y un intento de silenciar la solidaridad ciudadana con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso por motivos similares. Ambos comparten una misma causa: la defensa del derecho a reinterpretar los símbolos nacionales sin miedo al castigo.

Mientras tanto, el gobierno permitía que artistas afines al oficialismo, como Haila María Mompié, o incluso figuras internacionales como Laura Pausini, usaran la bandera en espectáculos públicos sin enfrentar consecuencias. “No son dueños de nuestros símbolos”, gritaban los activistas entonces, y esa frase se convirtió en un lema de resistencia.

El costo humano de pensar diferente

Aniette es madre, hija, mujer trabajadora. Su encarcelamiento no solo fue una violación de sus derechos humanos, sino también un golpe emocional profundo para su familia.

Su hija, que ha sido una de las voces más firmes en la denuncia de la injusticia, se vio obligada a crecer en un país donde la libertad de expresión se paga con prisión.

La liberación de Aniette no borra los tres años de encierro, las humillaciones ni el miedo. Pero su salida de la cárcel renueva la esperanza de quienes siguen luchando por una Cuba donde denunciar las injusticias posando con la bandera no sea motivo de condena, sino de orgullo.

Un país que necesita reconciliarse con su bandera

El caso de Aniette González es una muestra dolorosa de cómo el régimen cubano ha secuestrado los símbolos nacionales para usarlos como herramientas de control ideológico. La bandera, el himno, el escudo, se convierten en armas de exclusión contra quienes no comulgan con el discurso oficial.

Sin embargo, la foto de Aniette, aquella que pretendieron borrar con una sentencia, se ha multiplicado en las redes como símbolo de resistencia. Cada reposteo, cada hashtag con su nombre, es un recordatorio de que la bandera cubana no pertenece al Partido Comunista ni a sus dirigentes: pertenece a su pueblo.

Hoy, al salir de prisión, Aniette González vuelve a abrazar esa bandera. Pero ya no lo hace solo por ella. Lo hace por todos los cubanos que sueñan con un país donde pensar distinto no sea delito, y donde la justicia no vista uniforme verde olivo.