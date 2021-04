Economista cubano: El gobierno es un gran tanque que no logra movilizarse

A raíz de las propuestas de la alta dirección del país en el marco del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita destacó la resistencia del poder a dinamizar los procesos económicos.

Este lunes, en una nueva emisión de Las mañanas de CiberCuba el también integrante de la iniciativa política Cuba Humanista insistió en que el Estado cubano se resiste a reconocer al sector privado en igualdad de condiciones, en su intención de posicionarse como el principal gestor económico en Cuba.

“No reconoce al sector privado como un aliado, ni lo quiere reconocer como competidor”, dijo Rodríguez Pita.

El economista mencionó la existencia de “un marco legal que vulnera los derechos” de este sector, a través de regulaciones y normas que se implementan de forma inadecuada, dejando “muchos espacios vacíos” para ejercer “mecanismos de control” encaminados a frenar el desarrollo de la gestión privada. Es una manera de descalificar a este sector, sentenció.

En este sentido, el ministro de economía Alejandro Gil Fernández recalcaba durante una sesión plenaria del Congreso la necesidad de fortalecer la empresa estatal y de supeditar a esta otras formas de producción, apelando a instrumentos jurídicos y tributarios que limitan capital y utilidades a los pequeños y medianos empresarios para frenar su desarrollo. En la práctica, la actividad por cuenta propia es vista por el poder como un mal necesario cuyo papel es esencialmente complementario.

Sin embargo, el economista consideró que los empresarios privados tampoco pueden ser eliminados de la vida económica del país, debido a que forman parte de la estrategia para dinamizar los procesos económicos en las circunstancias actuales: “Las reformas que están en la tarea ordenamiento no las pueden parar porque les va la supervivencia”, precisó en referencia al aparato de poder en Cuba.

Rodríguez Pita sostuvo que “el gobierno cubano es un gran tanque que no logra movilizarse”, y agregó que uno de sus grandes problemas es el “gasto público no social” que generan los cuadros directivos del gobierno con un déficit que el estado no ha logrado controlar. “Si no cambia esa estructura, la economía va en declive total”, concluyó.

Este lunes se dio a conocer la estructura del PCC en el que Miguel Díaz-Canel fue designado su Primer secretario. Hasta el momento, no se ha anunciado la figura del segundo secretario.

En este nuevo contexto político, Rodríguez Pita vaticinó un camino más despejado para el impulso del desarrollo local, en tanto Díaz-Canel podría ejercer mayor incidencia, como presidente designado y ahora como líder de la organización partidista tras el retiro de Raúl Castro.

Otorgar más poder a instituciones y empresas estatales parece ser el objetivo de la estrategia del PCC, al que no bastan seis décadas de improductividad e ineficiencia. Todo, sin una estrategia que indique claramente cómo sacar al país de la crisis sistémica por la que atraviesa y sin propuestas que sugieran una actualización concreta de un modelo económico en ruinas.