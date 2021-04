Periodista Henry Constantin pide ayuda para identificar a sus represores de la Seguridad del Estado

El periodista independiente, Henry Constantin, director de La Hora de Cuba, pidió ayuda para encontrar a dos jóvenes que fueron los encargados de vigilarlo durante los días que duró el VIII Congreso del Partido Comunista.

“¡Ayúdame a encontrarlos! Estos fueron dos de los vigilantes que me tocaron los días del Congreso. El lunes, el que está en la puerta. El viernes al mediodía, el del pulóver Nike. Me faltó fotografiar una pareja, con la misma pinta de jóvenes desocupados de estos dos, que estuvo el jueves y la mañana del viernes”, indicó Constantin en una publicación en Facebook este martes, que acompañó de un par de fotos de los vigilantes en cuestión.

“Cualquier información sobre los dos agentes que se me han perdido, me la pueden hacer llegar al privado (mi whatsapp es +5353412387)”, añadió el periodista independiente.

"Si los encuentran, no me los devuelvan, quédenselos. Son tranquilos, no comen mucho (se nota, ¿eh?), obedecen bien las órdenes, y no muerden, a no ser que les digas Patria y Vida", concluyó de forma jocosa.

La vigilancia denunciada por el periodista independiente ha sido una constante en los últimos días, coincidiendo con la celebración del VIII Congreso del Partido Comunista, del 16 al 19 de abril, durante el cual Raúl Castro hizo dejación de su cargo de Primer Secretario en favor de Miguel Díaz-Canel.

Artistas independientes, periodistas, activistas y restantes actores de la sociedad civil han reportado vigilancia policial, acompañadas en algunos casos de retenciones domiciliarias y también de arrestos. Entre los afectados figuran Iliana Hernández, Camila Acosta, Oscar Casanella, Maykel Osorbo, y por supuesto, Luis Manuel Otero Alcántara, que incluso fue víctima de una detención violenta.

Miguel Díaz-Canel arremetió contra la sociedad civil cubana este lunes, en su discurso de clausura del Congreso.

“No vamos a permitir que los artivistas -como dicen ellos mismos, entre comillas- del caos, de la vulgaridad, del desacato, mancillen la bandera e insulten a las autoridades”, dijo.

El gobernante, además, calificó a las víctimas de arrestos arbitrarios como personas que “buscan desesperadamente ser detenidos para cumplir el mandato de quienes les pagan”.