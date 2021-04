Asediado en su casa, Luis Manuel Otero anuncia que demandará al Estado cubano por el maltrato de sus obras

El artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido "devuelto" este lunes a su domicilio en Damas 955, en el barrio habanero de San Isidro, por agentes de la Seguridad del Estado, pero permanece en prisión domiciliaria puesto que no se le permite salir ni recibir visitas.

En un mensaje divulgado en redes sociales, Otero Alcántara dijo: "Llevo alrededor de 17 días en prisión domiciliaria, dentro de mi casa; no me dejan salir, intento salir y me detiene la policía política”. También contó cómo en la tarde de ayer fue llevado a una unidad de policía, y luego encerrado a una casa de protocolo de la Seguridad del Estado. "Me soltaron alrededor de las 12 de la noche, hoy amanezco y a una amiga que venía a verme se la llevaron detenida", añadió el artista.

Otero también fue informado por varias amigas de que sus obras habían sido sacadas de su casa y maltratadas en el proceso.

"Esto demuestra una vez más la naturaleza de un régimen insensible, que no respeta el arte, la belleza, la sensibilidad y la obra de los artistas. Eso sólo se compara con los fascistas", declaró.

"Esas obras estaban dentro de mi caso, que hablaban de un ejercicio sensible como es la infancia. Esas obras, llamadas "caramelos sin salida" habla de que cuando niño no podíamos comer caramelos y sólo podían coleccionar los papelitos. Hoy por hoy los niños cubanos siguen padeciendo de la posibilidad de coleccionar sabores y olores, y tienen que conformarse con los papelitos".

"Ellos siguen matando los sueños de poder ser artistas, profesionales o simplemente un ser humano dentro de tu país. Ya ni siquiera puedes pintar, coger un pincel y poner colores encima de una cartulina. Tienes que emigrar. Yo no voy a emigrar, me voy a quedar en mi país dándole colores a la realidad cubana.

"Ahora mismo estoy poniendo una demanda al Estado cubano por 500 mil dólares por daños a las obras ese dinero lo dedicaré a las becas de los niños de San Isidro", añadió el artista.

"Quiero mis 500 mil dólares y una disculpa pública. Si no estaremos en el día a día yo saliendo a la calle y ellos metiéndome preso eternamente".

"Somos los que tenemos que dar un ejemplo. Yo voy a ser un ejemplo y no voy a cejar en mi lucha por ese dinero. No me voy a mover de mi convicción, me cueste lo que me cueste.", concluyó.

Activistas compartieron este lunes un video del allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro este fin de semana.

En las imágenes se ve además como varios agentes rompen las obras de Luis Manuel.

La irrupción de los agentes vestidos de civil en la sede de la organización fue grabada por vecinos de la comunidad que fueron testigos del violento suceso.

Los movimientos de los agentes de la Seguridad fueron rápidos, con una música alta de fondo, en una mañana con las calles llenas de gente, y cronometrados como muestra de un plan bien estructurado. Entraron y sacaron a Otero y a su compañera y se los llevaron en patrullas que avanzaban de una en una.

Un hombre comenzó a gritar consignas exaltando al Partido Comunista de Cuba, y a Fidel Castro, pero no recibió apoyo de la ciudadanía, que observaba todo y abucheaba a los agentes mientras arrastraban a Otero y a Afrika hacia las patrullas policiales.

Un grupo de agentes salieron de la sede de San Isidro arrugando las obras del artista que fueron arrancadas de las paredes de su casa. Algunas fueron destrozadas ante los ojos de los vecinos que observaban desde las ventanas y balcones.

Mientras, en la esquina, se mantenía una concentración de personas y muchos agentes vestidos de civil.

Varios activistas cubanos como Carolina Barrero y Manuel de la Cruz denunciaron de inmediato la desaparición de Otero y de Afrika.

Momentos antes de su detención el sábado, Otero había compartido un altercado que tuvo con uno de los oficiales de la Seguridad del Estado, minutos antes de que la policía política allanara por segunda vez la sede del MSI.