Maykel Osorbo: Desaparecerme es muy fácil, lo difícil es explicarle al mundo por qué no existo

El rapero y activista Maykel “Osorbo” Castillo, integrante del Movimiento San Isidro (MSI), publicó este martes en redes sociales un contundente mensaje dirigido a los represores de la Seguridad del Estado y al gobierno cubano.

“(…) Tengan bien claro: desaparecerme a mí es muy fácil, lo difícil es elaborar una base para explicarle al mundo, por qué no existo”, dijo el artista, quien se mantiene sitiado por la policía política, a través de su cuenta en Facebook.

“No diálogo, no más mentira, no PCC. No más dictadura, fuego contigo y con tu cúpula de delincuencia. Ya Se Acabó. Patria y Vida”, expresó. “Si de morir se trata, lo haremos sin un rasgo de lástima, con mucho orgullo, la frente muy alta y, de seguro, con las botas puestas”, agregó.

El activista se mantiene con escasa comunicación, después de sufrir una agresión por parte de presuntos represores, durante la cual rompieron su teléfono móvil, además de causarle lesiones en la nariz.

Por tal razón, la víspera, Osorbo hizo un llamado a sus seguidores a confiar en la información que brindaba su pareja, la curadora de arte y activista Anamely Ramos, quien actualmente reside en México.

“Todo lo que diga mi curadora personal y mujer por demás, Anamely, es correcto. Aunque no tenga móvil, mi vida está en sus manos y peligra por un régimen”, escribió el artista en una emotiva publicación desde su página de Facebook.

“Eres mi luz y todo lo que deseé durante mucho. No tengo móvil ni casi internet y abro mi perfil en cuanto teléfono me pasa por al lado, pero estoy bien de momento, quizás dentro de dos horas esté muerto. No importa, yo soy como soy. Ana, te amo”, finalizó.

Ramos había expuesto horas antes que el rapero había sido llevado a la fuerza por un represor hasta una vivienda en Lawton, donde lo tenían retenido e incomunicado. La activista dijo que le negaban la salida del lugar y era vigilado por patrullas.

La también historiadora de arte y exprofesora del ISA, se encuentra temporalmente en México para realizar estudios de postgrado, sin embargo, ha sido una de las caras más visibles de la oposición política en Cuba durante el último año, sobre todo a partir de los sucesos en la sede del MSI en 2020.

“Entereza extrema y mucha fortaleza hay que tener para no creerles, para no creer lo que ellos quieren que creas. Maykel está en sus manos, pero hay algo de él que ellos no pueden tocar y mucha de esa parte tiene que ver conmigo. Porque ya a estas alturas no somos dos personas separadas. Somos un equipo como a él le gusta decir”, expresó Ramos el lunes.

“Estado Cubano: no subestimen el poder del amor. Sabemos que no lo entienden, pero no lo subestimen”, concluyó.