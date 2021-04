Alexander Delgado responde a Kandy Man: "Que se ponga a trabajar"

El músico cubano Alexander Delgado, de Gente de Zona, dijo al reguetonero Kandy Man que se ponga a trabajar.

Delgado comenzó su mensaje señalando que tiene mucho que agradecerle al artista porque cuando él empezó su carrera, Kandy Man (Rubén Cuesta), era un pionero del reguetón en Cuba muy popular en su momento. Sin embargo, aunque fueron amigos, ahora le advierte cuál es el mejor camino a seguir para triunfar.

La respuesta de Delgado llega tras declaraciones de Kandy Man en que asegura que los músicos de reguetón le han cerrado las puertas y culpa explícitamente a Delgado de Gente de Zona.

"Dígale a Kandy Man que se ponga a trabajar, que es lo que tiene que hacer. No tengo ningún problema con él. No tengo que aceptar que me falte el respeto", dijo Delgado.

"Yo no le he cerrado las puertas a Kandy Man. Simplemente tengo un contrato con una disquera que me escoge los artistas con quienes debo trabajar. La canción Patria y Vida no es mía, fue Yotuel quien eligió con quién quería trabajar", declaró Delgado en una transmisión en directo por Instagram en el perfil Un Martí to durako 8 live.

Kandy Man se sintió desplazado por Delgado y la emprendió contra él en las redes sociales. También hizo duras declaraciones contra Yotuel Romero.

Delgado ofreció a la representante de Kandy Man un consejo más para el artista. "Que deje de hacer directas y que se ponga a trabajar. Que deje de salir fumando, porque sale fumando, y ¡que se ponga para su música!", comentó recordándole que un buen músico está vendiendo su imagen a los seguidores en todo momento.

En su directa el de Gente de Zona rememoró el año 2016 cuando a Kandy Man le prohibieron cantar en un concierto de su agrupación en Santiago de Cuba.

El pionero del reguetón denunció en aquel momento que la policía le prohibió cantar con Gente de Zona, a pesar de que Delgado lo había invitado. El concierto tuvo lugar un 27 de febrero en la Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba como parte de la gira nacional que el afamado dúo hizo en 2016.

Kandy Man había hecho fuertes declaraciones contra las autoridades culturales del país, acusó a los funcionarios de corruptos y mentirosos y se posicionó contra el gobierno.

Desde hace algunos años Kandy Man emigró a Estados Unidos y recientemente hizo declaraciones en sus redes sociales que van contra los representantes del género urbano que han triunfado internacionalmente.