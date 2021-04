Choferes cubanos de ómnibus preocupados por estado de las gomas: “Nos jugamos la vida”

Los conductores de ómnibus en Cuba están preocupados por el estado técnico de los vehículos y, en particular, por sus gomas, cuyo desgaste prolongado pone en riesgo la vida de varias personas a diario, incluyendo las suyas.

Así lo advierten los usuarios del grupo “Las guaguas cubanas” en Facebook, donde varios de ellos manejan ómnibus de pasajeros. Una publicación reciente muestra la textura notablemente lisa de unas gomas en uno de esos vehículos en el paradero de Palatino, en La Habana, un estado en el que no debieran circular por las calles.

Imágenes compartidas en el grupo de Facebook "Las guaguas de Cuba".

“Miren esa goma una goma de una guagua que transporta miles de pasajeros y que estos no saben que llevan la vida en un hilo, eso está pasando en todo el país los carros con las gomas lisas, todos los choferes estamos tomando todas las medidas de precaución para evitar un lamentable accidente”, señala un comentario.

En efecto, a juzgar por los usuarios del grupo, no se trata de un problema que enfrentan solo determinadas estaciones de la capital, mientras algunos revelan que hay casos “peores”. “Van a tener que comprar un barco de gomas porque es el mismo problema en todas las bases del país”, apunta otro internauta.

Además, señalan que los vehículos carecen igualmente de baterías. “Y también van a tener que comprar otro barco de batería que hay una pila de carros parados por ellas”, dice un tercer usuario.

“Es verdad que no hay ni gomas ni baterías y que las gomas recapadas no sirven en cuanto las montan y salen a rodar sueltan el recape, es mucho el carro que está parado por gomas y baterías yo creo que un barco no es suficiente, vamos a necesitar por lo menos cuatro, pero tenemos que hacer de tripas corazón y seguir hacia adelante, un abrazo fuerte para todos los choferes que día a día nos jugamos la vida detrás de un timón”, expresa otro.

Más comentarios revelan el descontento de los choferes ante la falta de respuesta a la situación: “Los neumáticos recapados no aguantan en los ómnibus al menos el recape de aquí de cuba”. “Gomas de pista, eso es una fiebre en el país”. “Después no quieren que haya accidentes y los primeros irresponsables son ellos y culpan a los choferes”.

Uno de los comentaristas, compara la conducción con las gomas en semejante estado técnico con enfrentarse a una “pista de patinaje”. No es tan desatinada esta analogía, si se observan los accidentes de tránsito en Cuba relacionados con la pérdida del control del vehículo. Por si no bastara, a las deficiencias de los autobuses se suman las pésimas condiciones de las calles en la isla.

En marzo, un ómnibus de pasajero impactó en horas de la madrugada un edificio de viviendas en el reparto Sierra Maestra, en el habanero municipio Boyeros, sin que se reportaran, afortunadamente, fallecidos ni heridos graves.

A comienzos de año, otra guagua perdió el control y chocó contra una vivienda en La Habana. Uno de los testigos del hecho, aseguró entonces que el chofer del autobús era un conductor serio y precavido.

El más lamentable de los incidentes ocurrió en la mañana del 30 de enero, cuando un ómnibus de marca Yutong cayó desde la altura del puente en el kilómetro 42 de la Autopista Nacional, lo que provocó la muerte de una docena de personas y varios lesionados, incluyendo menores de edad.