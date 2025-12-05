El Chacal enamora a sus fans bailando mientras cocina en su casa: “El mejor de Cuba”, dicen sus fans

El popular reguetonero cubano El Chacal volvió a conquistar a sus seguidores en TikTok con un video donde aparece cocinando y bailando al ritmo de la música mientras prepara una comida familiar.

En las imágenes, el artista luce un elegante conjunto blanco con camiseta negra y zapatillas oscuras, combinando estilo y carisma mientras se mueve al compás de la música en su moderna cocina.

El video, publicado en la cuenta de TikTok @los_chacalitos2, ha generado una oleada de comentarios positivos y muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes elogiaron tanto su alegría como la unión familiar que transmite.

“Bendiciones para esa hermosa familia”, comentó una usuaria. “El Chacal, el mejor de Cuba”, escribió otro fan. “Hermosa familia. Se han ganado el respeto y la admiración de todos los fans del Chaca”, añadió un seguidor.

Con su característico carisma, El Chacal demostró una vez más por qué es uno de los artistas más queridos de la música urbana cubana, no solo por su talento, sino también por la cercanía y naturalidad que comparte con su público.