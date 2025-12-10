Jorge Junior arremete contra su exintegrante Norlam: “En Cuba eres un difunto, nunca gustaste en este género”

Vídeos relacionados:

El líder de la popular agrupación cubana Los 4, Jorge Junior, desató la polémica en redes sociales tras publicar un fuerte mensaje dirigido a Norlam, antiguo vocalista del grupo que durante años formó parte de la banda antes de iniciar su carrera como solista.

En un post compartido en sus redes, Jorge Junior reaccionó con dureza luego de encontrarse, según dijo, con declaraciones del exintegrante sobre Los 4.

“Ahora revisando mi YouTube me encuentro con este frustrado hablando a esta altura del grupo que lo hizo persona y lo sacó del hueco donde vivía”, escribió el músico.

El cantante continuó su mensaje con una serie de críticas personales hacia Norlam, a quien acusó de haber “huido” de su entorno familiar y profesional:

“A ver, mijo, tú no te fuiste de Los 4, tú huiste de tu familia, de tu verdadera familia, la que te llevó al aeropuerto en tu primera gira con nosotros y te dijo en la puerta que ya no eras más su hijo por mal tipo”, afirmó Jorge Junior.

El intérprete de “El oro es mío” cuestionó además la carrera actual de su antiguo compañero, asegurando que no ha logrado consolidarse como solista ni dentro ni fuera de la isla.

Los 4 / Facebook

“No vas a los Estados Unidos a dar conciertos, no tienes giras por Europa porque no gustas. En Cuba eres un difunto. Has quedado para quedarte en Lima siendo la perra de un anormal cuya debilidad son las menores. Y condenado a cantar los arreglos de Los 4 de por vida, porque la verdad nunca gustaste en este género”, escribió.

El mensaje, acompañado de varias fotos de Norlam, generó cientos de comentarios en redes, muchos de ellos criticando el tono agresivo de Jorge Junior, mientras otros apoyaron su versión sobre la ruptura del grupo.

Norlam fue durante varios años una de las voces principales de Los 4, agrupación fundada por Jorge Junior y conocida por fusionar reguetón con música popular bailable. Tras su salida, el artista emprendió una carrera en solitario con base en Lima, Perú.

Hasta el momento, Norlam no ha respondido públicamente a las declaraciones de su excompañero.