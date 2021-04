Madre cubana tras gastar 145 pesos en un pedazo de cerdo: “Hasta cuándo vamos a seguir así”

Una madre cubana se mostró insultada tras pagar un total de 145 pesos en Moneda Nacional por un pedazo de carne de cerdo bastante pequeño para una familia de cinco personas.

"Miren esto, 145 pesos, mucho más de lo que cobra mi esposo diario", dijo Lianlly Martínez Suárez en la red social Facebook, al mostrar una imagen con el pedazo de carne, que también contenía mucha grasa.

"Díganme si cinco personas que somos (mi esposo, nuestros 3 niños y yo) podemos comer con eso", se preguntó.

La madre cubana dijo además que, a pesar de que los alimentos escasean en la Isla, cuando se encuentran están a precios desorbitados.

"No hay nada para comer, y lo que aparece es súper caro, hasta cuándo vamos a seguir así", sostuvo.

"No nos podemos dar el lujo ni de sacar un fin de semana a nuestros niños a pasear, porque más de lo que gana tiene que gastarlo en comida, y eso es solo por mencionar algo, ya que el aseo también es necesario y ya no sabemos si vamos a comer o si vamos a asearnos, no puedo más con esto", protestó.

La publicación despertó inmediatamente muchos comentarios de cubanos ofendidos por la situación alimentaria en el país.

"Ay mi amiga no está fácil la situación que están pasando, solo un milagro los puede librar de esa dictadura", dijo una cubana.

"Me hierve la sangre, odio a ese gobierno, odio todo el que tenga que ver con ellos", dijo otro.

Incluso, algunos comentaristas tildaron el gobierno de "abusadores" y "descarados", por la escasez en que viven los cubanos.

Recientemente varios cubanos mostraron el descontento y la frustración por el profundo desabastecimiento en las tiendas y mercados del país.

“Yo estoy embarazada y quiero comer carne de puerco, pero no puedo, porque está carísima, cuando aparece”, dijo una cubana.

“El café es una vez cada tres meses. Lo único que viene es pollo, picadillo y perro, lo demás no lo vemos. No hay un pedazo de queso, el yogurt ya es un lujo, en las tiendas en dólares lo encontrarás siempre”, sostuvo otra.

En medio de este panorama, el gobierno cubano aprobó la comercialización de carne de ganado menor y mayor a los productores agropecuarios, como parte de un paquete emergente de 63 medidas para aumentar la crítica producción de alimentos en el país.