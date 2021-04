Cubanos reaccionan indignados ante el abusivo precio en dólares de unas chicharritas de plátano

Varios cubanos reaccionaron indignados ante el precio en dólares de un paquete de chicharritas de plátano, el cual se vende en la tienda La Puntilla de La Habana a $2.20.

"!!!! Corre que se acaba!!!!! Ahora mismo en la puntilla 2.20USD chicharritas de plátano (de un plátano)— me siento loco en La Puntilla", posteó un internauta cubano en Facebook, junto a la imagen del producto y de su extravagante precio.

La Puntilla es una de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) que abrió el gobierno cubano como parte de la llamada "Tarea Ordenamiento" para la recaudación de divisas.

Sin embargo, estos establecimientos han dado mucho de qué hablar en los últimos meses, por los altos precios de algunos productos como el espárrago blanco, que se vendía a $68 dólares cuando en países como México, Estados Unidos y España los precios de los espárragos enlatados van desde los 2.46 a poco más de 22 dólares en dependencia de la calidad.

"Ay Dios mío cada día se va perdiendo más la vergüenza", "Y como decomisan y ponen multas a particulares por precios elevados y ellos acabando", "Háganle PCR que andan asintomáticos", "¡Aprovechen antes que suban de precio!", son algunos de los comentarios que entre el enojo y el sarcasmo denuncian la realidad de los precios en Cuba.

Otros afirman estar en contra de las tiendas en MLC y aseguraron: "NO A LAS TIENDAS MLC. Son una humillación al cubano"; "Copiamos de otros países con la gran diferencia que se nos paga en una moneda que por un usd tenemos que dar 50 CUO en la bolsa negra porque el Banco Nacional de Cuba no dispone de liquidez para que nosotros obtengamos ese MLC"; "Hayyy dios mío dentro de poco no tendremos ni plátanos en el agro", expresaron.

Cada uno de estos plátanos costó en el mercado de Infanta y calle 25 en La Habana 4 pesos, un precio todavía caro para los salarios que se pagan en Cuba.

Cada uno de estos plátanos costó en el mercado de Infanta y calle 25, en El Vedado, 4 pesos cubanos. Foto: CiberCuba

El desbarajuste de los precios y costes en las tiendas e incluso en el sector agropecuario cubano está alcanzando proporciones alarmantes desde la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la Tarea Ordenamiento.

Sobretodo, por la escasez de alimentos en los mercados y la ineficiencia estatal que desalienta la producción en el campo.

Este año varios campesinos han denunciado la pérdida de sus cosechas de ciclo corto como coles, tomates y mangos debido a que la empresa estatal Acopio, encargada de su recolección y traslado a los mercados, no la recoge a tiempo ni tampoco permite que los productores las transporten y comercialicen por sus medios.

Asimismo, las nuevas tarifas al agua y la electricidad implantadas por el gobierno han asestado un duro golpe al campesinado cubano, y han obligado a los productores agropecuarios a dejar de producir por la imposibilidad de pagar las cuentas.

Un video del canal oficialista TeleMayabeque reveló que campesinos que antes eran vanguardias en la producción tienen ahora fincas y tierras sin sembrar porque "no les da la cuenta pagar una hora de agua a 475 pesos", afirma uno de los entrevistados.

Las tiendas en MLC comenzaron a abrirse en Cuba el pasado año. En un principio se inauguraron 72 establecimientos en el país, que dejaron en shock a muchos cubanos dentro y fuera de la isla por la gran variedad de surtido y los precios inalcanzables de los mismos.