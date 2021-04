Seguridad del Estado acusa de "incitación a delinquir" a Manuel de la Cruz por un post en redes sociales

El artista cubano Manuel de La Cruz, detenido este martes por la Seguridad del Estado, contó en redes sociales que las autoridades pretenden acusarlo de "incitación a delinquir" por un post publicado en Facebook.

De la Cruz, que da vida al payaso Desparpajo, y que intentó participar en una actividad del "artivista" Luis Manuel Otero Alcántara en San Isidro el pasado 5 de abril, detalló su detención y el supuesto "levantamiento de cargos" por un oficial del MININT.

"A las 4:00 nos encierran. A las 10:00 pm me llevan a una oficina donde un Tte coronel del MININT cuyo nombre no recuerdo (son muchos ya) hace de acusador, de fiscal y de juez. Me impone cargos por "incitación a delinquir", y él mismo emite la medida cautelar de reclusión domiciliaria", escribió el activista.

"Se remite a un post que realicé donde solicité a los 'no visibles' que tomaran nuestro lugar (el de los activistas), de ese post se generó una respuesta de apoyo, para todo menos delinquir, el mayor delito podía ser quizás contra la flora y fauna, pues algunos sugirieron llevar una flor en la mano", agregó.

"Le expliqué que además de yo no incitar a delito alguno, el post tenía un lenguaje poético, en frases como: "Necesitamos más Luismanueles... que tomen nuestras voces... que caminen con nuestros pies..." por lo tanto deberían analizarlo de ese modo. Ya sé que a la Seguridad tampoco le gustan los poemas ni tampoco las flores... No sé ya como complacerlos. Por lo tanto, no firmé dicha causa", añadió De la Cruz.

"Estoy y estaré en casa (con mis líneas bloqueadas y sin internet) conectándome como pueda, recluido por una cautelar sin base, creando, haciendo, siempre que mis fuerzas me den, en espera de otra medida de la "fiscalía" o del sujeto encargado de hacerse pasar por un fiscal", dijo desde su muro de Facebook.

"Gracias por el apoyo. Yo sigo puesto", concluyó.

El post por el que la Seguridad del Estado acusa a Manuel fue un mensaje sobre la huelga de hambre y sed que mantiene Luis Manuel Otero Alcántara en protesta a la represión constante e impune y al robo de sus obras tras el último allanamiento en su casa en Damas 955, sede del Movimiento San Isidro.

"Luis se ha puesto el traje de mártir. Estamos a tiempo de ir a arrancárselo. Pero no se lo arrancaremos pidiéndole que deponga su propósito, de igual modo no lo hará; se lo arrancaremos exigiendo al Gobierno el reclamo que lo lleva a eso, al único espacio de ejercicio de libertad que le fue permitido. La Revolución del like me agota, la movilización de la patria-nostalgia del exilio no es suficiente. La calle es de Cuba. Luis es un hijo de ella", escribió De la Cruz.

Desde que se involucró en una fiesta infantil que organizó Otero Alcántara, De la Cruz ha sido multado, amenazado, detenido en múltiples ocasiones y expulsado de su trabajo como profesor en un preuniversitario.