¡Bailando con Salma Hayek! Anthony Hopkins celebró con mucho ritmo su segundo Oscar

Anthony Hopkins se llevó el Oscar al 'Mejor Actor' en la entrega de los premios más importantes del cine por su papel en la película The Father. Un galardón que celebró con la actriz mexicana Salma Hayek, quien compartió en sus redes sociales un vídeo bailando con el icónico intérprete.

El vídeo es la nueva sensación de las redes sociales después de que la actriz lo compartiese este martes en su perfil de Instagram, donde en menos de 24 horas supera los 3.6 millones de reproducciones.

"Celebrando con el Rey Anthony Hopkins su segundo Oscar por su extraordinaria actuación en El Padre", escribió en la descripción del clip viral.

El actor, que no asistió a la 93ª entrega de premios, está muy contento con el reconocimiento que le hizo la Academia el domingo en Los Ángeles al otorgarle la preciada estatuilla. Y así lo demostró con este baile en compañía de Salma Hayek.

El triunfo le convierte en el actor más longevo en ganar un Oscar a sus 83 años. Un premio cargado de anécdotas, ya que Hopkins estaba durmiendo cuando le premiaron.

"Tony estaba en Gales (Reino Unido), donde creció, y estaba dormido a las cuatro de la mañana cuando le desperté para darle la noticia. Estaba muy feliz y se sentía muy agradecido", desveló su representante Jeremy Barber a People.

A través de sus redes sociales, el famoso actor compartió un vídeo de agradecimiento en el que también rindió homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman, el favorito para llevarse el premio.

"A la edad de 83 años no esperaba ganar este premio de verdad. Estoy muy agradecido con la Academia y quiero rendir un homenaje a Chadwick Boseman que ha sido llevado lejos de nosotros demasiado pronto y de nuevo, muchísimas gracias a todos. Me siento muy privilegiado y muy honrado. Gracias", dijo desde su tierra natal.

Este se trata del segundo galardón que le otorga la Academia a Hopkins, quien se llevó también una estatuilla dorada en el 1991 por su actuación en The Silence of the lambs.

