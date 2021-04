Natti Natasha: Las ocho curiosidades que no sabes sobre la cantante de "Sin Pijama"

Natti Natasha es una de las artistas más populares del momento y así lo acreditan sus más recientes hits musicales: Las Nenas o Ram Pam Pam. Además, todo el mundo ha escuchado alguna vez Sin Pijama o Criminal, dos de sus canciones más exitosas, pero seguro que hay algunos datos de su vida que no conoces...

Aquí te dejamos algunos de los datos clave para que conozcas aún más a la estrella del reguetón, que está a punto de convertirse en mamá por primera vez junto a Raphy Pina.

¡Estuvo casada!

A mediados de 2020 unas fotos de la dominicana vestida de boda se hicieron virales. Estas imágenes provocaron una auténtica revolución mediática y virtual que finalmente decidió aclarar Natti Natasha. "Me casé bien joven, a los 21 años, me divorcié y seguí con mi vida", dijo. Ahora la artista está prometida con su mánager Raphy Pina, el papá de la niña que está esperando.

Estudió Ingeniería Industrial

Aunque su sueño siempre fue dedicarse a la música, antes de volcarse en perseguir sus deseos empezó a cursar los estudios de Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ubicada en su ciudad natal, Santiago de los Caballeros (República Dominicana).

Es vegana

En 2018, la artista reveló que es vegana desde 2015 a través de sus stories de Instagram. "Soy vegana hace más de tres años. No consumo nada que haya tenido vida", comentó entonces.

Los médicos le dijeron que no podría tener hijos

Uno de los grandes sueños de Natti Natasha era convertirse en mamá. Un deseo que está a punto de cumplir con su chico Raphy Pina después de una dura batalla, ya que los médicos le decían que no podría tener hijos después de en 2007 le extirpasen una trompa de Falopio y un ovario. Una cirugía que redujo las posibilidades de que pudiera tener hijos de manera natural hasta el mínimo.

Después de someterse en 2020 a varios tratamientos sin éxito para ser mamá de manera natural y sufrir altibajos emocionales en consecuencia, la cantante se quedó embarazada y lo anunció en febrero durante los Premios Lo Nuestro 2021.

Pasado musical con... ¡Don Omar!

La primera canción que dio a conocer a Natti Natasha en el mundo entero fue Dutty Love (2011) con el Rey del Reguetón. El tema fue todo un hit del momento, pero su éxito fue efímero y tuvo que volver a construir su carrera desde cero años después.

"Yo tuve que volver a cero, vino Dutty Love y otra vez caí. Volvió el momento en que no tenía qué comer, volvió todo. Las humillaciones fueron más grandes: 'Las mujeres no pueden, no venden, no son nada'", recordó en 2019 durante una entrevista con El Gordo y La Flaca sobre sus duros momentos en la música.

Ilegal en Estados Unidos

Antes de triunfar junto a Don Omar, la reguetonera se fue a vivir a Nueva York en 2010 para buscar su oportunidad dentro del mundo de la música. Allí estuvo viviendo de ilegal después de que se le acabó la visa. Un momento difícil de su vida en el que tuvo que compaginar su trabajo en una fábrica de la Gran Manzana y perseguir su sueño de ser cantante.

"Criminal" con Ozuna

Criminal (2017) supuso un despegue definitivo para la diva del reguetón. Su colaboración con Ozuna es en la actualidad su tema con más reproducciones en Youtube, donde el videoclip de la canción supera los 2 mil millones de visualizaciones. ¡Wow!

Romance secreto con su mánager

Natti Natasha siempre ha mantenido su vida amorosa al margen de los focos hasta que este 2021 que anunció que está felizmente ennoviada con su mánager Raphy Pina. Una relación que se comenzó a gestar hace casi tres años, en 2018.

Poco después de confirmar su relación ante el mundo, la pareja anunció sus planes de pasar por el altar tras comprometerse y días después informaron sobre la llegada de su primer hijo juntos. Un bebé que está previsto que nazca dentro de unas semanas y que será... ¡una niña!

