Cubanos se empujan y discuten en una cola para comprar cigarros en Holguín

La escasez de cigarros en Cuba se suma a la de los alimentos y artículos de aseo, y por ello todo aquel que le guste fumar tiene que estar dispuesto a permanecer horas en una cola o a comprarlo en el mercado negro.

Un video publicado en el muro de Facebook de Cubadebate, por el usuario Roly Rodríguez, muestra una aglomeración de personas en la puerta de un local de venta en Holguín, donde lo mismo hombres que mujeres se agolpan tratando de entrar.

"Hola amigos, esto fue hoy en mi barrio para comprar cigarros. ¿Qué creen de esto? Por Dios", comentó.

En el material se ve a varias mujeres discutiendo, y una de ellas incluso levanta un paraguas pero la que está al lado lo agarra.

"Somos continuidad", se escucha decir al autor del post.

Una situación similar ocurrió en Cárdenas, en Matanzas, a principios de mes, según denunció el cubano Juan Carlos Acosta Brotóns en el perfil de Facebook del grupo 'Salvemos mi Ciudad'.

Cola para cigarros en Cárdenas. Facebook/ Salvemos mi Ciudad/ Juan Carlos Acosta Brotóns

"Cumpliendo con las medidas orientadas por el Consejo de Defensa Provincial. Ahora me pregunto, ¿dónde está la PNR para velar por que realmente se cumplan las medidas? Esta foto fue tomada hoy a las 11:15 am", cuestionó.

"Que alguien de nuestro gobierno municipal me explique dónde están tomando las medidas que se hablaron. ¿Qué distanciamiento social hay? Eso fue una cola para comprar cigarros", añadió.

Lamentablemente las aglomeraciones en Cuba no son solo para comprar cigarros.

Un alimento tan necesario y demandado como el yogurt también "brilla por su ausencia" en lecherías y mercados del país, por lo que cuando "aparece" la gente es capaz hasta de llegar a las manos con tal de poder adquirir al menos una bolsa, como sucedió el miércoles en Nuevitas, Camagüey.

La ausencia de cigarros en el mercado nacional data de meses e incluso años, lo que obliga a la población a someterse a extensas colas, donde no se respeta el distanciamiento que los expertos recomiendan para evitar un contagio de COVID-19.

En febrero pasado la reportera de CiberCuba Iliana Hernández divulgó imágenes tomadas en el reparto Río Verde, en el municipio habanero de Boyeros, donde los vecinos hicieron cola desde las 5:00 de la mañana para comprar pollo y cigarros en la tienda situada en la calle 180 y 265.

"Amanecer a esa hora no les garantizó a todos los presentes alcanzar los productos", subrayó Hernández.

En enero, el humorista Ulises Toirac se refirió al problema con su acostumbrada ironía, al afirmar que la falta de cigarros podría ser "un maravilloso plan de salud pública".

"¡Cero cigarros en venta en la capital! ¡Queremos una población sana!", escribió Toirac en su cuenta de Facebook.

Esta semana, otra cubana de Cárdenas tildó de bochornosa su experiencia en una cola, y lamentó la falta de valores que ha salido a relucir con la escasez en Cuba.

"Les cuento que me levanté a las 5:00 am para ir a marcar a la cola del famoso aceite en la tienda Cubalse, pero no pude ni llegar a la esquina porque estaba la policía y no dejaban estar ahí", relató Mayi Abrante en su muro de Facebook.

"Había gente escondida por todas partes esperando que fueran las 6:00 am para salir corriendo para la cola, llegó el momento y empezó a salir la gente de todos los rincones y no tengo que decirles lo que se formó, gritos, empujones, amenazas, lenguajes de adultos y violencia", describió.

"Ya esto sobrepasó los límites, no hay comida en MN pero es imposible comprar en las tiendas de dólares. Es un bochorno vernos fajándonos por un pomo de aceite, un pedazo de pollo, hasta por el pan se faja la gente, yo no sé a dónde vamos a parar. Siento que hemos caído en una degradación total", recalcó.