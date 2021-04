Anciano militante comunista impide salir a Tania Bruguera: La Seguridad del Estado se quedó sin agentes que vigilen

La prestigiosa artista visual cubana Tania Bruguera denunció el arresto domiciliario impuesto contra ella por la Seguridad del Estado, esta vez utilizando a un anciano miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC) para bloquearle la salida de su domicilio.

“Iba a salir con Aminta D'Cárdenas a llevar los habeas corpus de Camila Lobón, Katherine Bisquet Rodríguez y Lara Crofs (Yamilka Latifa) cuando me para en la escalera un señor mayor que me dice que por el PCC le han ordenado que no me deje salir”, informó Bruguera en su cuenta de Facebook.

“Me parece significativo que el Departamento de la Seguridad del Estado se haya quedado sin agentes para vigilar las casas y tenga que poner personas mayores que se caen con un soplido. Es por eso que la mejor manera es todos a la vez con sus propias ideas cada cual que haga lo que le parezca bien. La anarquía es incontrolable y saca de quicio a cualquiera”, concluye la artista.

Las detenciones, arrestos domiciliarios y acoso policial de este 28 de abril se ejecutan mientras el artista visual cubano y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, cumple 3 días en huelga de hambre y sed como protesta pacífica contra la represión del régimen.

Diversos activistas y artistas dentro de Cuba se han solidarizado con la lucha de Luis Manuel y han salido a la calle para exigir pacíficamente una respuesta institucional a la delicada situación que atraviesa el líder del MSI.

La poetisa Katherine Bisquet, la ilustradora Camila Lobón y la historiadora del arte Yamilka Latifa fueron arrestadas la tarde de este miércoles por alzar un cartel alusivo a Otero Alcántara en el concurrido boulevard de San Rafael, la Habana Vieja. El mismo sitio en que se manifestara también con una pancarta el opositor Luis Robles exigiendo la liberación del rapero Denis Solís y el cese de la represión. Robles se encuentra recluido en la prisión Combinado del Este, y enfrenta una pena de entre 1 y 8 años de privación de libertad por los cargos de propaganda enemiga y resistencia.

Además de Bisquet, Lobón, y Latifa, fue detenido el activista Esteban Rodríguez y el periodista independiente Héctor Luis Valdés Corcho cuando se dirigían hasta la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara, también la sede del MSI, en Damas 955, La Habana Vieja.

Valdés Corcho y Esteban Rodríguez fueron detenidos en momentos diferentes, pero ambos perseguían visualizar el estado en que se encuentra el huelguista, y mostrar su apoyo a la causa que libra, ya que el acceso a internet de Otero Alcántara ha sido bloqueado por las autoridades cubanas.

A pesar de la vigilancia que le impusiera la Seguridad del Estado a Tania Bruguera a través de un anciano militante del PCC, esta pudo entregar, en las instancias pertinentes, el procedimiento jurídico de habeas corpus en favor de Katherine Bisquet, Camila Lobón y Yamilka Latifa.

“Ya se entregaron los habeas corpus de Camila Lobón Katherine Bisquet Rodríguez y Lara Crofs (Yamilka Latifa). Empezamos a contar los minutos. ¿Saben que no importa que a las 9 hay toque de queda, verdad?”, comunicó Bruguera en su muro de Facebook.