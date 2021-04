Luis Manuel Otero lanza advertencia por si lo sacan a la fuerza de su casa: "Yo no estoy apostando por la muerte"

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre y sed en contra de las violaciones del gobierno a los ciudadanos de la Isla, emitió un comunicado previendo que las fuerzas al servicio del castrismo allanen su casa.

"Este audio lo grabo hoy porque el mañana es incierto, mañana puedo amanecer sin comunicación o con mucha menos fuerza", dijo el artista. "En la medida en que van pasando los días, como es lógico, tendré menos fuerzas para hablar y entender a los amigos que se preocupan por mí".

En un audio difundido esta jornada, Otero Alcántara, de 33 años, reflexionó sobre la vida, y aseguró que sigue apostando por esta y no por la muerte.

"Yo no estoy apostando por la muerte, siempre voy a estar apostando por la vida, pero una vida digna", afirmó.

"La cámara que está afuera de mi casa, eso no es vida, eso es muerte. La policía que está en cada esquina no es vida, eso es muerte. Y yo no quiero vivir en esa vida", aseguró.

El líder del Movimiento San Isidro dijo que no quiere una muerte en la que termine como un vegetal o una muerte silenciosa en una prisión rodeado y amenazado por personas que están aún más muertas.

"Es lo que no quiero. Quiero asumir la responsabilidad de mi vida, si es cinco, cuatro días", advirtió.

En el día de ayer el artista cubano también afirmó que apostaba por la vida: "Mi mensaje sigue siendo de Patria y Vida. Si mi mensaje fuera de muerte yo me tirara de un balcón o delante de un tren", dijo.

Con esta huelga el líder del Movimiento San Isidro exige el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte, confiscadas por el régimen el pasado 16 de abril.

Cuando el pasado 26 de noviembre varios activistas se encontraban junto a Luis Manuel en la sede del MSI en huelga de hambre, agentes de la policía cubana vestidos de médicos entraron al lugar y detuvieron de manera violenta al grupo de personas que allí se manifestaba pacíficamente, desactivando así la huelga y dispersando a los huelguistas.

Este martes varios activistas, artistas y periodistas independientes han sido detenidos cuando se dirigían a las casa de Luis Manuel o cuando se manifestaban exigiendo el fin de la represión en Cuba.