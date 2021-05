Movimiento San Isidro llama a una vigilia nacional por la vida de Luis Manuel Otero Alcántara

La actriz Iris Ruiz y el poeta Amaury Pacheco, integrantes del Movimiento San Isidro (MSI), llamaron a una vigilia nacional por la vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento que cumple una semana en huelga de hambre y sed exigiendo sus derechos, y el fin de la represión en Cuba.

En una directa transmitida desde la página de Facebook del MSI, los activistas convocaron a una vigilia nacional e internacional. “Hoy debemos estar despiertos porque no sabemos si Luis Manuel pasa de esta noche. No es alarmismo, está solo allí, no puede caminar, le duele el pecho, el estómago… Está vivo de milagro”.

“Luis Manuel representa la fuerza de los cubanos, de esos que han estado creyendo en Patria y Vida, junto a los activistas del 27N, de la UNPACU y demás organizaciones. Hoy todos estamos devolviéndole el amor que él nos ha dado”, destacaron los activistas en su llamado.

Iris Ruiz recordó la obra de Luis Manuel, el Garrote Vil, y el mensaje que lanzaba el artista al régimen de venir a dar otra vuelta de tuerca sobre su garganta.

“Los retó y ahora mismo él está solito en manos de ellos. Porque tienen su casa sitiada y toda la maquinaria represiva sobre él. Y son ellos los únicos responsables de su vida”, señaló.

“Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos a que observen lo que está pasando, con las evidencias en tiempo real. Vamos a ver qué hace el régimen con el cuerpo de este cubano querido por todos”, añadió.

“No tenemos la televisión ni los medios de comunicación del régimen. Pero este crimen lo están viendo miles de personas en vivo. Están viendo a los activistas cubanos que son pacíficos, que hemos salido con flores, con un simple cartel. Hemos sido pacíficos y hemos propuesto el diálogo con la ciudadanía y la sociedad civil independiente. No necesitamos ninguna tribuna; nosotros somos la calle y la libertad”, manifestaron los activistas.

“La calle es lo que trazamos nosotros con nuestra conciencia”, afirmó Pacheco quien llamó a resistir y unirse en oración por la vida de Luis Manuel, a pesar de la represión, el sitio y el asedio constante de la Seguridad del Estado.

Hay que poner un “cerco al cerco”, defendieron los integrantes del MSI en su directa.

“Fuerza”, pidió el poeta Amaury Pacheco. “Este es un momento duro, en el que ha despertado la nación cubana… Vivir en cadena no es vivir: ese es el mensaje que está lanzando LMOA. Está poniendo el cuerpo, como lo han hecho otros, por nosotros”.

“Luis Manuel no se puede morir y no se va a morir, ¡porque el Estado cubano tiene que contestar ya! No hay humanidad si no reacciona. Luis Manuel es la Patria y queremos Vida. Pedimos que cada cubano haga lo que pueda por la vida de Luis Manuel”.

“Ahora es el momento. Es el kairós, el momento adecuado. Eliseo nos dijo ‘les dejo el tiempo’ y nosotros tenemos tiempo, pero ahora es el momento oportuno. Así lo sentimos, lo veo en las redes, que están electrizadas, lo veo en la conmoción de la gente”, aseguró Pacheco.

“Los cubanos estamos hablando y construyendo nuestra libertad, después de 60 años de oscuridad”, dijeron y llamaron al apoyo y la solidaridad que este acto está concitando en todos los cubanos, dentro y fuera, así como de instituciones y organismos internacionales.

“El camino del héroe es encontrar un significado para tu vida y Luis Manuel lo ha encontrado para todos nosotros”, manifestaron en su llamado, en el que recordaron a todos los cubanos prisioneros de conciencia y a los que ahora protestan por la vida de Luis Manuel.

“Luis Robles, Denis Solís, los muchachos de Zona 18 y los de la calle Obispo, Carolina Barrero, Maykel Osorbo, Iliana Hernández, Héctor Luis Valdés Cocho, la UNPACU y todos los movimientos nacionales”, mencionaron los activistas y llamaron a que sean más los que se manifiesten en favor de la vida de Luis Manuel Otero Alcántara.

Otero Alcántara inició su huelga de hambre y sed el pasado domingo 25 de abril para reclamar su derecho a salir y entrar de su casa; el fin del cerco policial y la indemnización por el robo de sus obras de arte por parte de agentes de la Seguridad del Estado, que tuvo lugar tras el allanamiento sin orden judicial de su casa ocurrida el 16 de abril.

En declaraciones a CiberCuba, el líder del MSI manifestó su decisión de seguir hasta el final con su protesta.