Urgente: Seguridad del Estado toca a la puerta de Luis Manuel Otero

Oficiales de la Seguridad del Estado llegaron la tarde de este sábado a las afueras del domicilio del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en su séptimo día de huelga de hambre y sed para reclamar se respeten sus derechos violados por el régimen cubano.

"Ahora mismo la Seguridad del Estado está tocando la puerta de Luis Manuel Otero Alcántara, hay una doctora con ellos. En la esquina continúa el cerco más crudo que nunca", afirmó la activista y curadora de arte Anamely Ramos.

"El Estado sí sabe que Luis está realmente en huelga y está mal de salud, no lo reconocen públicamente pero por detrás intentan entrar médicos. Solo conocen la trampa", agregó.

En una transmisión en directo en la red social Facebook, Ramos hizo un llamado urgente a los cubanos a unirse y reconcentrarse en la sede del Movimiento San Isidro, ubicado en Damas 955, en La Habana Vieja.

Según la activista, muchos vecinos de San Isidro están tratando de impedir que los agentes de la Seguridad del Estado violenten la causa de Otero Alcántara.

"Los vecinos están en la calle de San Isidro, están reclamando por los derechos de Luis. La cosa se está calentando en San Isidro. El llamado es a ir para San Isidro. Hay que acabar de romper ese cerco y hacer valer los derechos de las personas de Cuba", aseguró.

Anamely enfatizó en que los agentes no tienen legitimidad para violentar a una persona en huelga de hambre y sed desde hace siete días, que está vulnerable, que no tiene fuerzas y está solo en incomunicado, pues el gobierno ha suspendido los servicios de Internet en la zona.

"Es el momento para ir para San Isidro", comunicó Anamely a todos los cubanos que se sientan identificados con la causa.

En su séptimo día en huelga de hambre y sed, el líder del Movimiento San Isidro ha comenzado a debilitarse físicamente. Según su tío Enix Berrio Sarda, quien pudo entrar a visitarlo a pesar del cerco policial que rodea la vivienda, el joven de 33 años ya no puede sostenerse en pie, tiene la piel y la boca cuarteadas, ya no orina y no habla, y tiene la garganta inflamada.

"Está muy débil, pero más allá de la debilidad (…) está muy dañado, porque está afectado psicológicamente. Eso le introduce una presión adicional", aseguró el tío.

Otero Alcántara exige con su huelga de hambre el levantamiento del cerco policial en el que permanece desde el mes de noviembre de 2020, así como la erradicación del estado de sitio como práctica para impedir el libre tránsito de los y las artistas, periodistas y activistas; la devolución e indemnización de las obras de arte que le fueran robadas y el respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos las y los artistas cubanos.