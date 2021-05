Ray Fernández lanza fuertes palabras contra el Movimiento San Isidro: "Hace falta limpiar el país de tanta rata"

El trovador cubano Ray Fernández arremetió este domingo con fuertes expresiones de odio en redes sociales contra la huelga de hambre y sed de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI).

“Del Calixto pa' otra huelguita...y así hasta que me devuelvan mis piñatas...o...mi alcancía”, publicó el cantautor en tono sarcástico sobre la naturaleza de las demandas de Otero Alcántara, que este domingo fue llevado a la fuerza por las autoridades hasta el hospital “Calixto García”, a una semana de haber declarado que no probaría alimentos ni líquidos en tanto no cumplieran sus exigencias.

Captura de publicación de Ray Fernández.

Sin embargo, poco después, en comentarios a la misma publicación en Facebook, Fernández lanza fuertes palabras dirigidas al huelguista y, al parecer, a otros activistas opositores en el país.

“Son un circo... pero el circo peor es el de los que apoyan a estos pelagatos por moda, resentidos sin convicciones de ninguna índole... puros infantiloides que debiéramos recluir en instalaciones psiquiátricas... están jugando al pan suave ignorando lo que hay detrás de esos mercenarios de mierda y son cómplices de toda la podredumbre moral que nos come por una pata”, dice.

Captura de comentario de Ray Fernández.

“Ahora es moda lo zoes y lo liberal...hace falta limpiar el país de tanta rata..., pero no es sino educando a los jóvenes, estos sapos infectan y son muy nocivos, no sé hasta cuándo se puede seguir tolerando a la delincuencia”, agrega.

Un segundo comentario del cantautor sigue trasmitiendo intolerancia y un marcado discurso de odio: “Pa' Boniato... a pie lo llevo pa la cárcel de Boniato a él y a todos los mercenarios asere... hasta cuándo vamos a seguir con la mano blanda... esos son los que dan tiros por la espalda a la hora de los martes cuando tengamos Dios no lo quiera que batirnos con los marines...esos perros traidores quieren invasión y tragedia...cárcel y pa' la p****”, escribió.

Captura de comentario de Ray Fernández.

La víspera, Fernández también quiso resaltar lo “artificioso” de la huelga, así como la falta de agudeza de quienes creen en ella. “Alcántara se está sirviendo con la cuchara grande de la sensibilidad humana...ay de aquel que se deje embaucar con semejantes puestas en escena”, señaló.

El mismo sábado, el activista, quien se mantenía cercado por la policía y sin acceso a internet en su casa de la calle Damas 955, indicó que su salud estaba empeorando. "Amanecí en candela. Sólo pido al divino un poco más de fuerzas para aguantar un par de días más", escribió a la abogada cubana Laritza Diversent, responsable del despacho Cubalex.

Otero había realizado una primera huelga de hambre y sed durante la protesta de los acuartelados de San Isidro, en noviembre pasado, que fue disuelta tras una irrupción violenta de las autoridades so pretexto de una supuesta violación de protocolos sanitarios ante la pandemia del coronavirus.

Fuerzas represivas del gobierno volvieron a irrumpir en la sede del MSI el 16 de abril, destruyendo parte de las obras de Otero y confiscando otras. A partir de entonces, el artista salió varias veces a exigir la devolución de sus creaciones, siendo arrestado constantemente y llegando a ser amenazado de muerte.

Con su protesta, Otero pide levantar el cerco policial no solo a él sino al barrio de San Isidro. Además, exige el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte e indemnización por la destrucción de las mismas.