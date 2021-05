Ray Fernández critica huelga de Luis Manuel Otero: Es una puesta en escena

El trovador Ray Fernández arremetió este sábado en redes sociales contra la huelga de hambre y sed que libra el activista Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro (MSI), contra la represión de las autoridades cubanas.

Ante una publicación en Facebook sobre la protesta del artista en la sede del MSI, en la Habana Vieja, Fernández no solo quiso resaltar lo “artificioso” de la huelga, sino la falta de agudeza de quienes creen en ella.

Captura de comentario en Facebook.

“Alcántara se está sirviendo con la cuchara grande de la sensibilidad humana...ay de aquel que se deje embaucar con semejantes puestas en escena”, escribió el cantautor, cosechando algunos “Me gusta”, entre ellos, uno del realizador cubano Eduardo del Llano, quien en varias ocasiones ha defendido al gobierno cubano.

Este sábado, Otero cumple su sexto día en huelga de hambre y sed, por lo que muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, se preocupan por su vida. Activistas y periodistas independientes han sufrido jornadas de acoso policial y represión por apoyar al líder del MSI.

Por su parte, Otero ha expresado su decisión de mantenerse sin comer ni beber líquidos. Este sábado, indicó que su salud estaba empeorando. "Amanecí en candela. Sólo pido al divino un poco más de fuerzas para aguantar un par de días más", escribió a la abogada cubana Laritza Diversent, responsable del despacho Cubalex.

En una directa que el artista pudo hacer el jueves, pues lo mantienen sin conexión a internet, explicó que es consciente de que en huelga de hambre y sed sólo podrá aguantar un máximo de 9 días, pero no se mostró dispuesto a deponerla, sino todo lo contrario.

Se trata de la segunda huelga de hambre y sed que Luis Manuel Otero realiza en menos de cinco meses. La anterior la inició durante la protesta de los acuartelados de San Isidro, en noviembre pasado, que fue disuelta tras una irrupción violenta de las autoridades so pretexto de una supuesta preocupación por propagación de epidemias.

A mediados del presente mes, fuerzas represivas del gobierno volvieron a irrumpir en la misma vivienda, destruyendo parte de las obras de Otero y confiscando otras. A partir de entonces, el artista salió varias veces a exigir la devolución de sus creaciones, siendo arrestado constantemente y amenazado de muerte.

Con su protesta, Otero pide levantar el cerco policial no solo a él sino al barrio de San Isidro. Además, exige el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte.

Ray Fernández ha arremetido en ocasiones anteriores contra el MSI, mostrándose como un fiel defensor del gobierno. Su actitud ha sido objeto de polémica entre muchos de sus seguidores, quienes lo valoraban como un artista contestario debido a las letras de sus canciones y el tono de sus peñas en el Diablo Tun Tun de la casa de la Música de Miramar.

Antes de las críticas al MSI, el cantautor dijo enorgullecerse de su militancia comunista, algo que incluso sorprendió a buena parte de su audiencia.

"Nadie dude de que estos son tiempos de definiciones. Yo me enorgullezco de ser MILITANTE COMUNISTA, en mayúsculas lo escribo no por soberbia, sino para que se lea claro y sin equívocos. Lo soy de cuerpo presente y respondo por todo lo que ello implica. Un empedernido y quijotesco romanticismo y una filosofía Marxista hija de la reflexión y no de la hipnosis", escribió.