Vivir del Cuento regresa el próximo lunes con la actriz cubana Heydy González como invitada

Con los actores Heydy González y Carlos Treto como invitados, el próximo lunes 3 de mayo regresa el estelar humorístico Vivir del Cuento a la pequeña pantalla cubana.

Según ha publicado en sus redes sociales el propio Luis Silva, quien interpreta al siempre simpático Pánfilo Epifanio, se estrenarán nuevos capítulos después de un tiempo en el que lamentablemente no pudieron grabar por presencia de Covid en el equipo técnico.

Por su parte Heydy, que ha intervenido con anterioridad en tres episodios de Vivir del Cuento, explica a CiberCuba que estará al menos en dos nuevas entregas. Si bien no quiere adelantar mucho para mantener el factor sorpresa, la actriz confiesa que fue una experiencia súper divertida.

Heydy González junto a Luis Silva / Foto: Cortesía de la entrevistada

En uno de los capítulos Heydy interpretará a una fisiatra de digitopuntura. “Te podrás imaginar todo lo que se arma cuando la doctora llega y Ruperto (Omar Franco), Isidoro (Marlon Pijuán) y Chequera (Mario Sardiñas) piensan que quiere conquistar a Pánfilo. Fue algo bien rico porque no es el típico personaje que hago siempre. Se trata de algo más serio; los simpáticos son ellos. Por eso me gusta tanto, por ese contraste”, dice.

Heydy González junto a los actores de la serie / Foto: Cortesía de la entrevistada

Su segunda aparición será más corta y en la misma encarnará a la conocida enfermera Hidroelia, que aparece en un sueño de Ruperto. “No es la primera vez que me llaman. Hace como tres años participé precisamente como pareja de Omar y me divertí muchísimo porque él hacía de un camionero extremadamente celoso, incluso de Pánfilo. Volver a trabajar con él de manera directa me recordó mucho eso. Fue bien bonito”.

La influencer agradece además la oportunidad de estar en un programa excelente, “con un elenco de lujo. Todos los actores implicados son maravillosos y hacen el tipo de comedia que siempre me ha gustado, la comedia de situaciones. Me recuerda mucho mis buenos tiempos en Punto G, que hacía ese humor maravilloso”.

Heydy González junto Irela Bravo / Foto: Cortesía de la entrevistada

Ese es el motivo, explica Heydy, por el que es una responsabilidad enfrentarlo. “Este es un programa que lleva mucho tiempo en pantalla, de los que más rating tienen en la televisión cubana, el que todo el mundo espera lunes tras lunes y para mí es súper importante unirme.

“Aunque llevo mucho tiempo haciendo humor, uno siempre teme quedarse por debajo. El mayor reto es estar a la altura de esos grandes actores, que es bien difícil y lo he asumido con toda la seriedad que lleva. Lo que más he hecho es concentrarme, enfocarme en lo que me estaban pidiendo”, afirma.

De igual forma, asegura que al público le va a encantar. “El capítulo del lunes está muy bien escrito y la puesta en escena me gustó mucho. Su director, Nachi, es una persona muy noble, de buenos sentimientos, así que es inevitable sentirse bien”.

Heydy González junto al equipo de la serie / Foto: Cortesía de la entrevistada

Asimismo, la popular artista destaca que “lo mejor que tienen como equipo es que se escuchan mucho, se habla mucho antes de grabar y eso es súper importante. Los trabajos de mesa son muy intensos y a la hora de grabar ya tú sabes lo que vas a hacer. Eso te da mucha seguridad como actriz porque no vas a improvisar. Puede que el día que vayas a grabar aparezca algo nuevo, pero ya vas con una idea completa”.

En palabras de Heydy, próximamente estará grabando un tema musical con su pareja, el cantante Eddy Borges. “Vamos a cantar juntos y estamos trabajando en eso. Vienen más cosas nuevas, una balada súper linda, más videoclips donde vamos a estar juntos. Hay mucho en perspectiva y esperamos que todo marche bien”.

