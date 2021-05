Alexis Valdés deja un recado para Luis Manuel Otero en el Hospital Calixto García

Los artistas cubanos Claudia y Alexis Valdés llamaron desde su casa de Miami al hospital habanero Calixto García, donde, según las autoridades cubanas, se encuentra ingresado desde la madrugada del domingo Luis Manuel Otero Alcántara.

Luego de hacer varias llamadas al centro médico y solicitar información sobre su estado, el humorista cubano le pidió a la persona de Información que le dejara un recado.

"Dile que Alexis Valdés lo llamó, que le desea pronta recuperación y que le escribió un poema. Dile que lo admiramos mucho por el valor que tiene", le dijo Alexis al recepcionista.

"¿Quieres que te lea el poema?", le preguntó Alexis. "No, no me leas el poema que aquí me están llamando cada cinco minutos", respondió la persona. No obstante, Alexis leyó parte del poema.

En sus llamadas para saber de Luis Manuel, la pareja recibió una versión completamente distinta a la que se les había ofrecido durante todo el domingo a quienes llamaban al hospital a preguntar por el líder del Movimiento San Isidro, incluyendo a CiberCuba.

Hasta horas de la tarde del domingo, la versión era que Otero Alcántara se encontraba en terapia, específicamente en la sala Rubén Batista, que ahí no había comunicación y que a ellos (los de Información) no les decían nada sobre su estado.

"El compañero se encuentra en una sala de terapia y allí no hay vías de comunicación. El paciente está en la Sala Rubén Batista", informó a CiberCuba una persona de la "pizarra" del Calixto García.

La misma versión recibieron el Centro de Información Legal Cubalex, varios activistas y cubanos en general que se interesaron por Alcántara y posteriormente compartieron las llamadas en las redes sociales.

"Lo que se me dijo a mí que dijera, como soy Pizarra, es que él está estable (...) Debe estar grave porque está en una terapia", se escucha en la llamada de Cubalex.

Sin embargo, la persona que respondió la llamada de Alexis y Claudia Valdés dijo que el artista está en la sala Rubén Batista, pero que esa sala no es de terapia y que él está bien. Además, aseguró que Otero Alcántara, como cualquier paciente, podía recibir visitas.

Alexis le indicó que esa información era contradictoria con una versión anterior que les habían dado en el mismo hospital.

"En terapia no, es una sala normal y sus familiares pueden venir, claro", dijo la persona que contestó el teléfono, aunque no dejó de titubear con la información que proporcionaba.

Según el sitio Infomed sobre el Hospital Universitario "General Calixto García", la sala Rubén Batista que mencionan en todas las llamadas, la cual lleva su nombre en honor a un estudiante de arquitectura que fue herido en una manifestación el 15 de enero de 1953, es la actual Clínica de servicios de Quemados.

Según confirma su familia y vecinos de San Isidro, Luis Manuel Otero fue sacado a la fuerza de su casa en Damas 955 la madrugada del domingo, luego de una semana en huelga de hambre y sed en protesta por el robo de sus obras de arte y la represión constante del gobierno.

Activistas cubanos han reportado la militarización alrededor del hospital y que en toda esa zona no hay conexión a Internet. Hasta este momento, ni la familia de Luis Manuel ni ningún activista o amigo ha podido confirmar que el artista se encuentra ingresado ahí ni cuál es su estado de salud real.