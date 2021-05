Mónica Baró: "Las convicciones de Luis Manuel no son menos fuertes por reconocer y agradecer a un médico"

La periodista independiente cubana Mónica Baró ha usado su muro de Facebook para defender a Luis Manuel Otero Alcántara ante quienes no han recibido bien sus comentarios sobre la atención médica recibida tras su huelga de hambre y sed.

Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro (MSI), ofreció este martes sus primeras declaraciones desde el Hospital Calixto García de La Habana.

“Hay que saber diferenciar el oficio de médico de los demás trabajos como pueden ser la Seguridad del Estado”, dijo el activista, quien calificó a los médicos como “super conectados a nivel espiritual”.

Otero apareció acompañado del médico Ifrán Martínez, con quien incluso bromea y se ríe. “Verdad que la atención médica, el personal médico ha sido espectacular”, asegura en el video.

Son las primeras imágenes que se publican de Otero Alcántara desde que apareciera bajando de una ambulancia y caminando por sus propios pies en la madrugada del pasado domingo, tras sostener una huelga de hambre y sed durante una semana, y constituye una respuesta oficial a quienes exigían una "fe de vida" del activista.

Baró pidió tener en cuenta las circunstancias antes de opinar que Otero Alcántara "le hace un favor al régimen castrista" o "no llevó su huelga de hambre hasta el final" y recordó que el activista fue llevado al hospital por agentes policiales en contra de su voluntad.

"Luis Manuel no sólo fue llevado en contra de su voluntad al hospital, se encuentra bajo vigilancia policial, lo cual debe suponer una presión que ahora mismo sólo él puede calcular, y todos los alrededores del hospital están militarizados. Si habló o no bajo presión, que es gigantesca, o si actuó o no como le salió del alma, porque si algo ha sido siempre en todo contexto Luis Manuel es auténtico e impredecible, para mí en este minuto es lo de menos. ¿Cómo creemos que luciríamos cada uno de nosotros si hubiéramos vivido la décima parte de lo que Luis Manuel ha vivido?", dijo.

"Yo me alegro de verlo vivo, y reconocer su bondad en medio de toda la presión bajo la que ha estado desde hace años, no en el último mes. ¿Cuál era la alternativa? ¿Verlo muerto? ¿Verlo tirado en una cama? ¿Verlo desesperado? ¿Verlo sufriendo como un animal herido? ¿Para qué? ¿Las convicciones de Luis Manuel no son menos fuertes por reconocer y agradecer a un médico que lo atiende. Luis Manuel ha dicho que su lucha también es la lucha por que los policías y los represores sean libres. Luis Manuel ha sido pacífico con su ejemplo constantemente. No es extraña su actitud hacia ese médico, a pesar de todo el contexto, sino coherente", añadió la periodista.

"En ese video yo reconocí esa capacidad tan suya para saber distinguir cuál es su causa, para distinguir al médico de los agentes de la Seguridad. No le subestimemos. La causa de Luis Manuel es la libertad, que le devuelvan las obras, que le dejen crear, que levanten los cercos policiales, que cese la violencia y el abuso de poder", explicó Baró.

"Nos toca como ciudadanos exigir que se respeten sus derechos, para que no se vea en la necesidad de poner su vida al límite de nuevo, y que se respeten los derechos de todos. Yo sé que esta experiencia ha sido desafiante para mucha gente, dentro y fuera de Cuba, incluso para quienes no conocen a Luis Manuel. Yo he visto a mucha gente llorando por Luis Manuel, gente que nunca se ha sentado con él a conversar, porque ni siquiera le conoce en persona, pero que se ha apropiado de todo lo que significa e inspira. El verdadero desafío ahora va a ser seguir denunciando el estado de cosas que nos colocó en este punto, que tiene a más de 140 personas presas por motivos políticos, que mantiene en prisión a quienes se manifestaron en Obispo y bajo arresto domiciliario a periodistas, artistas y activistas", concluyó la periodista.

Las declaraciones de Otero Alcántara han dividido a sus partidarios, que por un lado se alegran de que el activista haya sobrevivido a su huelga y por otro consideran cuestionable, o por lo menos dudosa, su defensa de la atención recibida en el hospital, tomado por la Seguridad del Estado. Para Ariel Ruiz Urquiola, por ejemplo, el Otero Alcántara que aparece en el video es un "esperpento" y pudo haber sido drogado o manipulado. Para otros, entre los que se incluye Baró, el elogio de la atención médica recibida no disminuye las reivindicaciones o la dignidad del artista.