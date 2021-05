Hijo de activista cubana felicita así a su madre detenida: "Te extraño tanto que ya casi no puedo dormir"

El hijo mayor de la activista cubana Thais Mailen Franco le dedicó un conmovedor mensaje por este Día de las Madres, que no podrá pasar junto a ella porque está detenida desde el pasado 30 de abril, tras manifestarse pacíficamente en la calle Obispo.

"Mami, cómo te explico. Primero que todo quiero desearte muchas felicidades por este hermoso día. Quiero que sepas que te amo y que eres la madre más hermosa y buena que hay. También quiero agradecerte por habernos criado con tanto amor y cariño, por haberme enseñado tantos principios y conceptos", le dedicó.

El hijo mayor de la activista, que es madre de otros dos, confesó que lo que más desea es que sea liberada pronto porque ya casi no puede dormir desde que ella está lejos e incomunicada.

"Espero que salgas pronto porque te extraño tanto que ya casi no puedo dormir y todas las noches que no estás junto a mí sueño contigo y no quiero ni despertar. Mami te amo con la vida, te amo más que a nada en este planeta y espero estés junto a nosotros pronto", escribió en el perfil de Facebook de la activista.

"Tu mami es el orgullo de Cuba hoy y se merece lo mejor de este mundo porque todo lo hace para que ustedes no tengan que sufrir más, siéntete orgulloso de la madre que tienes, todos lo estamos", le comentó la activista y reportera de CiberCuba Iliana Hernández.

La activista Anamely Ramos compartió la emotiva publicación en sus redes sociales

"Esto me ha sacado las lágrimas al momento. A todos los que tienen que ver con la situación de Thais Mailen, representando y haciendo el trabajo sucio del Estado Cubano: lean esto y traten de buscar un poco de eticidad dentro de ustedes. Mantener a Thais presa es una injusticia de horror. No podemos permitirlo", escribió la curadora de arte.

Junto a Thais, otras madres cubanas no podrás abrazar ni besar a sus hijos este segundo domingo de mayo –una tradición importante en la isla– porque están igualmente detenidos desde el pasado 30 de abril, cuando intentaron visitar al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que se encontraba en huelga de hambre y sed.

Entre ellas están la madre y esposa de Esteban Rodríguez, y la madre de Mary Karla Ares, a quien el gobierno quiere procesar por transmitir en vivo la protesta de Obispo.