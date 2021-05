Madre de Mary Karla Ares: “Mi hija no va a dejar el periodismo, ni es una criminal”

Marisol González Rodríguez, la madre de la periodista Mary Karla Ares, detenida por transmitir en una directa para Facebook la manifestación del pasado 30 de abril en la calle Obispo de La Habana, afirmó que su hija no va a dejar el periodismo cuando sea liberada.

Afirmó en declaraciones al portal Cubanet que la joven tiene la valentía de enfrentar "lo que está viviendo", tras ser detenida el pasado 30 de abril en la manifestación de la calle Obispo donde decenas de personas exigían ver al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, que se encontraba en huelga de hambre y de sed.

A juicio de González Rodríguez, con el arbitrario encarcelamiento de estos manifestantes el gobierno quiere escarmentar a todo el que critique o ponga en tela de juicio "lo malo que sucede en este país".

“Mi hija es una periodista que estaba llevando a cabo su trabajo. Están tomando represalias y están dando un escarmiento con estos jóvenes”, apuntó.

Sus declaraciones ocurren luego de que el miércoles el régimen cubano denegara el recurso de hábeas corpus —procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad de su arresto—presentado a favor de la reportera.

"Mi hija no es una criminal como quieren hacer ver", dijo González Rodríguez.

Asimismo recordó que el vocero oficialista Humberto López dijo en la televisión cubana que "el pueblo estaba pidiendo castigo para estos jóvenes" manifestantes, a modo de amenaza.

Carlos Alberto Ares, el papá de Mary Karla contó que el miércoles fue al Tribunal Provincial Popular de La Habana donde le informaron que el recurso legal presentado el pasado 30 de abril había sido denegado.

“Yo estuve el martes en el Tribunal para que me dieran razón sobre el hábeas corpus y me dijeron que no, que el proceso estaba en manos de los jueces y que no tenían una respuesta definitiva; pero este miércoles me llaman para que me presentara (…) Me atendieron ahí, casi en la calle y me entregaron la respuesta del hábeas corpus, sin efecto ninguno”, explicó.

“Mi hija es inocente, mi hija es una periodista con la que se está cometiendo una arbitrariedad porque ella no ha hecho nada”, declaró.

Mary Karla Ares se encuentra recluida en la Unidad Territorial de Investigaciones y Operaciones conocida como Quinta Unidad, sita en la avenida 7ma y la calle 62 de Playa y hasta el momento las autoridades no han permitido a su familia visitarla.

Su padre alertó que el proceso investigativo de su caso se encuentra a cargo de una instructora de la Seguridad del Estado que radica en Villa Marista, sede de la policía política, y que le informaron que esta podría ser acusada de "desobediencia".

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), donde trabaja Ares, alertó recientemente que a su periodista la están instruyendo por un supuesto delito de desorden público, luego de transmitir en directo la protesta de jóvenes que intentaban ver a Otero Alcántara.

Más de 10 arrestos se produjeron ese día. Los manifestantes fueron detenidos violentamente y algunos como Ares y el activista Esteban Rodríguez continúan detenidos.