Madre de Mary Karla Ares sobre detenidos en Obispo: "Son muy valientes"

Marisol Rodríguez González, madre de la joven Mary Karla Ares, detenida este 30 de abril en la calle Obispo, de la Habana Vieja, junto a un grupo de jóvenes que se manifestaron en solidaridad con el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero, envió este martes un mensaje al resto de familiares de los arrestados con su hija.

"Tengan fe y esperanzas porque nuestros hijos no han cometido ningún crimen. No han hecho más que pedir justicia y desear lo mejor para este pueblo. No han hecho más que regirse por la Constitución, que permite cosas que después el Estado no permite. Son muy valientes. No queremos que se metan en problemas, es cierto, pero tienen su valentía de decir y hacer las cosas que van a beneficiar al pueblo de Cuba", dijo en entrevista concedida hoy a CiberCuba.

Este martes 11 de mayo, su hija Mary Karla Ares cumple 29 años y ha pasado su cumpleaños detenida en 7ma y 62 (Playa), incomunicada supuestamente por temas de COVID-19, explica su mamá a este portal.

Por lo que sabe, su hija está acusada de desórdenes sociales y resistencia (a la autoridad), unas acusaciones que Rodríguez considera que no se sostienen porque Mary Karla Ares mide 1.60 metros y pesa 120 libras. "Con su peso corporal, no puede resistirse", señaló.

En este día del cumpleaños de su hija, tan triste para su familia, como triste también fue el domingo Día de las Madres, Marisol Rodríguez envía también un mensaje a los agentes de la Seguridad del Estado y a los miembros del Gobierno en Cuba.

"(Les digo) Que tomen conciencia de las injusticias que están cometiendo hoy. Dejen de violentar a los jóvenes que dicen la verdad de lo que está sucediendo en nuestro país. Les pido que dejen de violentar a todo el que no piense como ustedes; que dejen de agredir, que ellos también son pueblo. Que suelten a mi hija y a todos los que tienen detenidos", reclamó.

Marisol Rodríguez asegura a CiberCuba que en estos momentos no tiene indicios de que su casa esté vigilada por agentes de la Seguridad del Estado aunque sospecha que esa tarea la han asignado a algún vecino del populoso Alamar, el barrio obrero de la Habana del Este donde reside.

Sin embargo, su esposo sí ha notado que está vigilado. "Él sabe que lleva gente detrás de él", comentó Rodríguez a este portal.

Cuando esta pesadilla acabe, la madre de Mary Karla Ares no quiere que su hija vuelva a meterse en problemas, pero es consciente de que la joven "ya es mayor de edad" y da por hecho, además, que la tendrán asediada. "La van a recoger por cualquier cosa", admite.

Sin embargo, no quiere que nada se interponga entre su hija y sus sueños de ser periodista. Antes de ser detenida en Obispo, Mary Karla Ares estaba haciendo un curso de periodismo online en una universidad de México y recibió ofertas para seguir estudiando con becas.

Para quien no conozca a su hija, Marisol Rodríguez hace una descripción muy concisa: siempre ha sido una persona muy selectiva con sus amistades y en la escuela ha sido "muy inteligente y muy aplicada".

Mary Karla Ares estuvo informando en directo sobre la histórica protesta de la calle Obispo en la que un grupo de jóvenes salió a la calle a reclamar pacíficamente el fin de la represión en Cuba, además de solidarizarse con la huelga de hambre y sed iniciada por Luis Manuel Otero.

Este 6 de mayo los jueces de la Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana negaron uno de los recursos de habeas corpus presentado a favor de tres activistas (entre ellos Mary Karla Ares), que participaron en la protesta de la calle Obispo, en La Habana, según informó la asociación jurídica independiente Cubalex.