Exesposo de activista cubana fallecida por desnutrición: “Ella no tuvo la atención que debió tener”

Luis Jesús Gutiérrez Campo, exesposo de la activista cubana Jacqueline Borrego, fallecida el lunes debido a una desnutrición avanzada, denunció que la dejaron “abandonada” en los últimos años y que no recibió suficiente atención médica.

Dice estar completamente seguro de que el activismo político de Borrego -quien era miembro del Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR)- influyó en que no recibiera la atención que merecía dado su estado.

“Ellos lo controlan todo y ellos saben dónde está cada cual y cómo proceder. Sin hacer acto de presencia. Tienen dominio del país”, aseguró el también activista en recientes declaraciones a Cubanet.

“Yo estoy completamente seguro que si es familiar del presidente Díaz-Canel o del ministro de Salud Pública o de cualquier alto funcionario, ella no fallece en esas condiciones”, aseguró, y detalló cuatro de años de diagnósticos equivocados o incompletos.

Estuvo dos veces ingresada desde 2018 pero en ambas ocasiones fue por urgencias y nunca le hicieron un estudio en profundidad, denuncia.

“Desde el primer momento en que yo fui al Hospital Militar, en 2018, le mandaron a hacer un estudio, y las doctoras me manifestaron que ella había sufrido infartos múltiples, eso sin tener resultado de ningún análisis ni nada. Desde entonces se repitió siempre lo mismo”, explica.

“Desde el 2018 yo llevo tratando, luchando con ella, volviéndome loco, buscando recursos donde no los hay, y confiando, esperanzado en todas las mentiras del gobierno revolucionario de que no deja a nadie abandonado, y yo fui a todos los lugares esos, dependencias de ellos, del Partido Comunista, que es lo máximo, Dirección de Salud Pública, ¿y qué resolví? No resolví nada”, añade.

“Nada más había que verla en las condiciones que ella estaba; cualquier ciudadano se compadecía de ella. En las dependencias adonde fui no hubo una sensibilidad humana con relación a apoyarla”.

Aunque los médicos siempre refirieron que había sufrido infartos múltiples, el neurólogo que la atendió durante su último ingreso, ocurrido entre el 14 y el 27 de abril, negó el diagnóstico previo, y dijo que lo que tuvo Borrego fue “catabolia”.

El entrevistado explica que en abril su exesposa fue hospitalizada por una infección en un ojo y por el avanzado nivel de desnutrición que presentaba. Durante su estancia en el Hospital Militar de Marianao recibió entre 10 y 12 sueros intravenosos con antibióticos para combatir la infección e hidratarla.

El entrevistado también detalló que en las últimas semanas era casi imposible administrarle agua y alimentos, lo que agravó aún más su estado.

Jacqueline Borrego Cuesta falleció en su vivienda, en Marianao, sobre las 11:30 de la mañana del lunes 10 de mayo a los 48 años de edad.

“Ella no tuvo la atención que debió tener”, sentenció Luis Jesús Gutiérrez Campo.