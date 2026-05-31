Fuera de la Caja le responde a Díaz-Canel: «Ustedes no gobiernan Cuba, la tienen secuestrada»

Foto © Captura de video de Facebook / Fuera de la Caja Cuba

El colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba publicó un nuevo video en Instagram, en el que sus integrantes responden directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel con un mensaje contundente: «Déjense de victimismo».

El reel arranca con la propia voz de Díaz-Canel afirmando que la culpa no es del gobierno ni de la revolución, frase que el mandatario pronunció el 13 de marzo para atribuir la crisis cubana al embargo de Estados Unidos.

A partir de ese fragmento de audio, los jóvenes influencers toman la palabra para desmontar ese discurso uno por uno, con argumentos históricos y políticos concretos.

«En Cuba, desde el año 1959, solo ha existido un mismo régimen. Y además gobierna con absoluta intolerancia hacia el más mínimo tipo de oposición política», señalan.

Los miembros del proyecto digital recalcan que se trata de «casi 70 años dictando cada aspecto de nuestra economía, nuestra política, incluso de nuestras propias vidas. Y siempre en nombre de todo el pueblo. Como si el 100 % de los cubanos pensáramos igual».

El video cuestiona la narrativa de victimismo del régimen apelando a hechos históricos que el discurso oficial omite: «¿Qué pasa con esos presos políticos? ¿O esos desafectos de la revolución? A esa gente le hicieron la vida imposible. ¿Qué pasa con los miles de cubanos que se perdieron en el mar? ¿O con los que torturaron en los campos de la UMAP?».

Los chicos también apuntan a la brecha entre quienes ejercen el poder y quienes padecen sus consecuencias: «Ellos no pasan apagones, ni pasan hambre, y mucho menos saben lo que es la miseria. Somos nosotros los que padecemos el comunismo».

Y rematan con una frase que resume la distancia entre la dirigencia y el pueblo: «Desde una mansión cualquiera es revolucionario».

Díaz-Canel ha reiterado esa narrativa en múltiples ocasiones durante 2026. En abril admitió «errores propios» de su gobierno, pero insistió en que el principal culpable de la crisis es Washington. También aseguró que la revolución habría logrado «muchas más conquistas» sin el embargo estadounidense.

Fuera de la Caja no acepta esa lógica y la confronta con una comparación directa: «En cualquier otro país, por menos del 1 % de toda la basura que nos han hecho, hace rato que lo hubieran sacado a patadas».

El video cierra con una frase que resume su posición ante el régimen: «Ustedes no gobiernan Cuba, la tienen secuestrada. Ya déjense de excusas, no busquen más culpables en el extranjero, porque el verdadero culpable lo tenemos aquí en casa, y es la dictadura. ¡Viva Cuba Libre!»

El colectivo, fundado en enero de 2026 en el municipio del Cerro por cuatro jóvenes de alrededor de veinte años, ha sufrido una escalada sistemática de represión desde sus primeras publicaciones: agentes de la Seguridad del Estado visitaron sus casas, ETECSA inhabilitó sus teléfonos en marzo, y en abril se hackearon simultáneamente sus cuentas de mensajería.

Uno de sus fundadores, Karel Daniel Hernández Bosques, denunció en video que agentes les advirtieron que «irían presos» si seguían publicando, y que «aquí es ilegal no ser comunista». Amnistía Internacional documentó esos casos y exigió el cese del hostigamiento.

El perfil internacional del grupo ha crecido notablemente en mayo: el 15 de este mes, el representante estadounidense Mike Hammer se reunió con sus integrantes en Cuba, y el 17 de mayo publicaron otro video desmontando la narrativa de «democracia diferente» del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que superó las 144,000 vistas en Facebook.