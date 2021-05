Alexis Valdés dedica poema a Luis Manuel Otero: "Dónde está mi amigo Luisma"

El humorista cubano Alexis Valdés dedicó un poema al artista Luis Manuel Otero Alcántara, con el fin de sensibilizar la situación por la atraviesa desde que lo llevaran por la fuerza al hospital Calixto García de La Habana, donde la Seguridad del Estado lo tiene recluido.

"Realmente es desconcertante y frustrante lo que esta pasando con Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Qué sabemos? ¿Nada? Toda la información está manipulada y mal manipulada. Todo lo que dice la prensa oficial cubana es contradictorio y casi ridículo. Pero al mismo tiempo tenebroso. Primero: que si nunca hubo huelga. Después: que lo están hidratado. Después: ue si está mejorando. Todo rodeado por un inmenso secreto", denunció el popular humorista.

También señaló que la Seguridad del Estado ha prohibido las visitas de los amigos y que los familiares del artista no tienen permitido hablar de la situación.

"Y lo más triste es que va poco a poco perdiendo interés por la rapidez de la vida y poco a poco nos vamos acostumbrando a la idea de que las cosas son así. De que un estado puede secuestrar a un individuo y hacer con él lo que quiere. Mientras el mundo mira para otro lado y planifica sus vacaciones. Triste realidad la de los cubanos que disienten viviendo en la Isla", agregó.

A continuación, compartimos los versos de Alexis Valdés dedicados al líder del Movimiento San Isidro.

Dónde está mi amigo Luisma

dónde el poder me lo esconde

dónde matan su sonrisa

dónde pregunto yo dónde?



Dónde le inyectan silencio

dónde le hidratan sin alma

dónde le borran los sueños

y el mundo mira con calma?



A qué siniestro dictamen

pertenece hoy su alma limpia

a qué caminos de nadie

llevan su mente dormida?



Dónde le niegan el nombre

y la gloria de su arrojo

donde tienen a ese hombre

tan lejos de nuestros ojos?



Se habrán robado al humano

como robaron su obra

dónde aprenden los malsanos

estas leyes de la sombra?



Cómo llegó nuestra tierra

a ser madrastra del pueblo

cómo me matan sin guerra

a la gente que yo quiero?



Dónde estás cubano entero

dónde te roban la vida

dónde llenan tu cerebro

de química y de mentiras?



Dónde te quitan tu luz

tu alegría y tus palabras

dónde, me lo dices tú,

pues ya casi nadie habla?

Alexis Valdés ha sido uno de los artistas más identificados con el trabajo de Luis Manuel Otero Alcántara junto al Movimiento San Isidro a favor de las libertades en Cuba.

En una ocasión anterior, el humorista dedicó otro poema a Otero Alcántara, en el que que asegura que el joven de 33 años le "mostró lo que es el verdadero amor al ser humano”.

Luis Manuel Otero se encuentra desde el pasado 2 de mayo en el Hospital Universitario “General Calixto García”, luego de que agentes de la Seguridad del Estado irrumpieran en su casa en el barrio San Isidro y lo forzaran a interrumpir la huelga de hambre y sed que libraba desde hacía ocho días.

Lo último que se supo de el artista a través de canales oficiales fue que al ser sometido a examen físico no se constataron “signos de desnutrición, con presencia de parámetros clínicos y bioquímicos normales” y que “desde su ingreso ha ingerido voluntariamente alimentación líquida y sólida, que le ha aportado las calorías necesarias”.

No obstante, muchas amigos del artista y activistas han denunciado la larga permanencia de Otero Alcántara en el hospital: "La permanencia de Luis Manuel Otero Alcántara en las instalaciones, hoy más militares que sanitarias, del hospital en que se encuentra, solo responde a cánones de represión y sometimiento concebidos desde la máxima dirección del DSE", dijo la activista y amiga del artista, Áfrika Reina.