Mayoría de cubanos fallecidos por coronavirus sufrieron daños pulmonares, cardíacos, renales y hepáticos

La mayoría de los cubanos fallecidos por coronavirus sufrieron daños en pulmones, riñones, hígado y corazón; y padecían enfermedades previas, según un estudio realizado a partir de autopsias mínimas en 50 cadáveres, por un equipo de científicos de La Habana, que tuvieron limitaciones para llegar a conclusiones más certeras, evitaron contagiarse, y no dispusieron de financiamiento específico para su investigación.

El hallazgo histopatológico más importante identificado en los pulmones fue el Daño Alveolar Difuso (DAD) con diferentes estadíos en 34 de los 50 fallecidos analizados; la neumonía o bronconeumonía deterioraron la salud de cuatro pacientes con COVID-19; pero esta complicación se observó en otros siete casos que no murieron por coronavirus, como factor principal, detectaron los especialistas, que apreciaron diferencias estadísticas significativas entre los fallecidos por el virus, como causa principal.

Los investigadores lamentan que solo pudieron estudiar porciones de algunos órganos y no con todas las muestras que usualmente se toman para estudios morfológicos, además de carecer de información clínica importante porque los "resultados de laboratorio, hallazgos radiológicos e imagenológicos y tratamientos aplicados no fueron reportados consistentemente y no estuvieron disponibles para el análisis de todos los casos".

El equipo trabajo protegido adecuadamente y ninguno se contagió a partir del contacto con las muestras obtenidas de cadáveres, pero no contaron con financiación específica para abordar el análisis del 40% de los fallecidos por coronavirus en Cuba, entre la primavera y verano del año pasado.

El coronavirus fue la causa básica de muerte en 27 casos; de ellos, 20 con daño pulmonar agudo; y el resto con tumores y malformaciones en los alveolos; en otros fallecidos se apreciaron daño renal agudo, lesiones en hígados, edema cerebral moderado, e inflamación cardíaca leve, según los resultados del medio centenar de necropsias, practicadas mediante la técnica de Mínima Intervención (AMI).

Por orden de incidencia, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica crónica, enfermedad renal crónica , enfermedad pulmonar crónica, obesidad, neoplasias de diverso origen y coronariopatía fueron patologías previas que influyeron en la muerte del medio centenar de cubanos incluidos en el estudio "Hallazgos de autopsias de 50 fallecidos con SARS-CoV-2 en Cuba entre abril y septiembre de 2020", publicado por la Academia de Ciencias de Cuba.

Las investigaciones arrojaron la presencia de antígenos virales de COVID-19 en el epitelio alveolar, bronquiolar y conducto renal, aseguran los investigadores del Instituto de Medicina Tropical (IPK) "Pedro Kourí", la Universidad de Ciencias Médicas y los hospitales "Hermanos Ameijeiras", y "Luis Díaz Soto" (Naval); todos en La Habana.

Desde hace décadas, se realizan pocas autopsias a nivel mundial y muchas publicaciones de autopsias COVID-19 corresponden a variables estadísticas de pequeños grupos de casos estudiados por esta vía, aseguran los científicos cubanos, que estudiaron el 40% de los fallecidos entre abril y septiembre de 2020, en Cuba.

El estudio fue realizado, a partir de los resultados de autopsias en medio centenar de cubanos, en edades comprendidas entre los 49 y 94 años; fallecidos entre primavera y verano del año pasado, y la muestra abarcó ocho hospitales clínico-quirúrgicos docentes: Luis Díaz Soto (Naval) y Salvador Allende, de la Habana; Mario Muñoz (Militar) y Faustino Pérez, de Matanzas; Manuel Fajardo (Militar) de Villa Clara, Amalia Simoni y Octavio de la Concepción y de la Pedraja (Militar), de Camagüey y Lucía Íñiguez Landín, de Holguín.

Los participantes en el estudio fueron los doctores Virginia Capó de Paz, Israel Borrajero Martínez, Teresita Montero González, José Hurtado de Mendoza Amat, Yaxsier de Armas Rodríguez y Carlos Domínguez Alvarez, que además se encargaron de la redacción, revisión y edición del informe final.

Al momento de redactar esta nota, Cuba acumula 781 fallecidos y 120.207 contagiados por coronavirus, según datos oficiales, que dan cuenta de 23 235 pacientes ingresados, de ellos, 13 652 en observación epidemiológica.